VGA kabloları ile renkli ayrık klavye üretildi: İşte kullanım videosu

VGA kabloları ile renkli ayrık klavye üretimi
Bu klavyenin üretiminde ısıyla büzüşen, yalıtımlı kalın pirinç alaşımı kullanıldı. Bu alaşım elle kablolandı ve sert bir 3 boyutlu plaka ile bir kutu birleştirildi.
VGA kablosunun kopması veya zarar görmesi ScottoFly'ın çalışamayacağı anlamına geliyor. Klavyenin üreticisi tasarımını hayata geçirmek için 1 saat harcadığını söyledi. Joe Scotto tarafından çekilen ilgili video aşağıda. Bu videoda ScottoFly'ın nasıl üretildiği ve nasıl kullanıldığı mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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