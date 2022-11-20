VGA kabloları ile renkli ayrık klavye üretildi: İşte kullanım videosu

Tam Boyutta Gör ScottoFly olarak adlandırılan bu ürünün Barbie temalı bir klavye olduğu belirtildi. Parçaları birbirinden ayrı olan ScottoFly'ın monoblok (tekgövde) bir yapı üzerine inşa edildiği görülüyor.

Grafik birimli klavye ilgi uyandırıyor 2 hf. önce eklendi

VGA kabloları ile renkli ayrık klavye üretimi

Bu klavyenin üretiminde ısıyla büzüşen, yalıtımlı kalın pirinç alaşımı kullanıldı. Bu alaşım elle kablolandı ve sert bir 3 boyutlu plaka ile bir kutu birleştirildi.

VGA kablosunun kopması veya zarar görmesi ScottoFly'ın çalışamayacağı anlamına geliyor. Klavyenin üreticisi tasarımını hayata geçirmek için 1 saat harcadığını söyledi. Joe Scotto tarafından çekilen ilgili video aşağıda. Bu videoda ScottoFly'ın nasıl üretildiği ve nasıl kullanıldığı mevcut.

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VGA kabloları ile renkli ayrık klavye üretildi: İşte videosu