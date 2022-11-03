Bu klavyede grafik birimi var. Peki neden?

Grafik birimli klavye
Prototip aşamasındaki klavye dıştan bakıldığında standart tasarımlardan pek farklı değil. Asıl marifeti tuşlar üzerinde animasyonlar oynatmaya başlayınca ortaya çıkıyor. İnteraktif tuş kaplamaları pek çok farklı temayı kullanıcıya yansıtabiliyor.
Animasyonlar Unreal Engine 5 üzerinde hazırlanıyor ve Steam üzerinden farklı koleksiyonların çekilerek yansıtılabildiği de belirtiliyor. Animasyonların akıcı olabilmesi için klavyede bir işlemci ve grafik birimi de yer alıyor. Bir cam modül 8khz, 4k ve 2k olarak 3 farklı moda sahip.
Elbette herkesin ulaşabileceği bir klavyeden bahsetmiyoruz. Fiyatının çok yüksek olması muhtemel bu klavye profesyonel içerik üreticiler veya oyuncular için ideal olabilir. Firmanın Freethinking projesi olduğu tahmin edilen ilginç klavye için 17 Aralık tarihine gün verilmiş.
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence