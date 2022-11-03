Bu klavyede grafik birimi var. Peki neden?

Tam Boyutta Gör Klavye konsepti icat edildiği günden bu yana çok gelişti. Tuşlarla dolu dolu olanların yanında sayı tuşlarını bırakarak küçülen veya birkaç tuş için özel geliştirilmiş oyuncu klavyelerine kadar pek çok tasarım yer alıyor. Ayrıca klavye içerisine Raspberry Pi gibi kartlar eklenerek mini bir bilgisayar da olabiliyor. Finalmouse tarafından geliştirilen bir klavye ise çok farklı.

Grafik birimli klavye

Prototip aşamasındaki klavye dıştan bakıldığında standart tasarımlardan pek farklı değil. Asıl marifeti tuşlar üzerinde animasyonlar oynatmaya başlayınca ortaya çıkıyor. İnteraktif tuş kaplamaları pek çok farklı temayı kullanıcıya yansıtabiliyor.

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Animasyonlar Unreal Engine 5 üzerinde hazırlanıyor ve Steam üzerinden farklı koleksiyonların çekilerek yansıtılabildiği de belirtiliyor. Animasyonların akıcı olabilmesi için klavyede bir işlemci ve grafik birimi de yer alıyor. Bir cam modül 8khz, 4k ve 2k olarak 3 farklı moda sahip.

Elbette herkesin ulaşabileceği bir klavyeden bahsetmiyoruz. Fiyatının çok yüksek olması muhtemel bu klavye profesyonel içerik üreticiler veya oyuncular için ideal olabilir. Firmanın Freethinking projesi olduğu tahmin edilen ilginç klavye için 17 Aralık tarihine gün verilmiş.

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Grafik birimli klavye ilgi uyandırıyor