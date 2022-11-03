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    Anlık Bildirim

    Bu klavyede grafik birimi var. Peki neden?

    Finalmouse tarafından geliştirilen ilginç klavye işlemci ve grafik birimi barındırıyor. Bu donanım sayesinde UE 5 motoru ile hazırlanan animasyonları üzerinde oynatabiliyor.
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    Klavye Tam Boyutta Gör
    Klavye konsepti icat edildiği günden bu yana çok gelişti. Tuşlarla dolu dolu olanların yanında sayı tuşlarını bırakarak küçülen veya birkaç tuş için özel geliştirilmiş oyuncu klavyelerine kadar pek çok tasarım yer alıyor. Ayrıca klavye içerisine Raspberry Pi gibi kartlar eklenerek mini bir bilgisayar da olabiliyor. Finalmouse tarafından geliştirilen bir klavye ise çok farklı.

    Grafik birimli klavye

    Prototip aşamasındaki klavye dıştan bakıldığında standart tasarımlardan pek farklı değil. Asıl marifeti tuşlar üzerinde animasyonlar oynatmaya başlayınca ortaya çıkıyor. İnteraktif tuş kaplamaları pek çok farklı temayı kullanıcıya yansıtabiliyor.

    Animasyonlar Unreal Engine 5 üzerinde hazırlanıyor ve Steam üzerinden farklı koleksiyonların çekilerek yansıtılabildiği de belirtiliyor. Animasyonların akıcı olabilmesi için klavyede bir işlemci ve grafik birimi de yer alıyor. Bir cam modül 8khz, 4k ve 2k olarak 3 farklı moda sahip.

    Elbette herkesin ulaşabileceği bir klavyeden bahsetmiyoruz. Fiyatının çok yüksek olması muhtemel bu klavye profesyonel içerik üreticiler veya oyuncular için ideal olabilir. Firmanın Freethinking projesi olduğu tahmin edilen ilginç klavye için 17 Aralık tarihine gün verilmiş.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 43 dakika önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 12 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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