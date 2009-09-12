VIA Nano işlemcili yeni netbook modelini tanıttı; eNote Turnkey

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AMD-ATi ile birlikte x86 uyumlu işlemci, yonga seti ve harici grafik kartı üretebilen iki firmadan (şimdilik) birisi olan VIA, düşük güç tüketimli Nano işlemci ailesinin mini-bilgisayarlarda yaygınlaştırabilmek adına çalışmalarına devam ediyor. Intel Atom platformuna karşı Nano işlemcili netbook sistemleri yaygınlaştırmayı planlayan VIA, eNote Turnkey adı verilen mini-bilgisayar modelini tanıttı.

Intel tabanlı çözümlere ek olarak Nvidia'nın ION ve AMD'nin Congo platformlarını temel alan netbook modellerine karşı geliştirilen mini-bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekranla geliyor. 1.3GHz'de çalışan Nano işlemcisinin kullanıldığı eNote Turnkey, VX800 yonga setine sahip anakart ve Chrome 9 entegre grafik birimini de bünyesinde barındırıyor.

2GB bellekle donatılan ve tercihe bağlı olarak sabit disk seçenekleriyle konfigüre edilebilen VIA eNote Turnkey, kablosuz iletişim özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. WiFi ile birlikte Bluetooth ve opsiyonel olarak A-GPS, WiMAX, HSDPA ve EV-DO/W-CDMA desteği de sunulan mini-bilgisayarda çok formatlı kart okuyucusu ve 2MP entegre internet kamerası da bulunuyor.

4 hücreli pil ile donatılan ve dört saate kadar pil ömrü sunduğu açıklanan VIA eNote Turnkey'in özellikle uzakdoğulu servis sağlayıcıları tarafından kontratlı abonelikle verileceği belirtilmekte.