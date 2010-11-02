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VIA'nın çift çekirdekli yeni Nano işlemcisi test edildi

8 yıl
16,9b
1
16
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ve AMD ile birlikte x86 işlemci pazarında aktif varlığını sürdüren üçüncü üretici olarak çalışmalarına devam eden VIA, uzun süredir merakla beklenen çift çekirdekli Nano işlemci ailesini 2011'le birlikte pazara sunmaya hazırlanıyor. İşlemci geliştirme çalışmalarını, yüksek performans odaklı sistemlerden çok düşük güç tüketiminin öne çıktığı netbook, notebook, nettop ve kompakt boyutlu diğer sistemler ekseninde sürdüren VIA, çift çekirdekli modellerle birlikte Nano işlemci ailesinin performans iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Hacimli üretimi TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle gerçekleştirilecek yeni işlemci ailesinin mühendislik örneği ile elde edilen test sonuçlar yayınlandı.

VIA'nın çift çekirdekli yeni Nano işlemcisi test edildi
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İlk tanıtımı Computex 2010 fuarında gerçekleştirilen çift çekirdekli Nano işlemci ailesinin teste alınan mühendislik örneği, piyasaya çıkacak modellerden farlı olarak Fujitsu tarafından 65nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Beş yıl süren geliştirme çalışmasının sonucunda 2008 yılında lanse edilen Isaiah mimarisini kullanan Nano DC serisi çift çekirdekli işlemciler, en son Nano 3000 serisinde yapılan ve aralarında SSE4 adaptasyonu gibi yeniliklerin de yer aldığı güncellemelerin tamamına sahip olacaklar. İncelemesi yapılan çift çekirdekli VIA Nano işlemci örneği 1.8GHz'de çalışıyor ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Intel'in nettop'lar için hazırladığı 1.66GHz hızındaki Atom D510 işlemciyle kıyaslanan Nano DC örneğine, 32 paralel işlem birimine sahip DirectX 10.1 destekli  S3 Chrome 520 entegre grafik birimiyle donatılan VN1000 çipsetinin eşlik ettiğini de belirtelim.

Japonya merkezli PCWatch sitesi tarafından yayınlanan sonuçlardan da anlaşılabileceği üzere çift çekirdekli VIA Nano, performans ölçümlerinin tamamında Atom D510'un önünde yer almayı başarıyor. Grafik odaklı testlere baktığımızda da S3 Chrome 520'nin, Atom D510'nin GMA 3150 entegre grafik birimine karşı üstünlük kurduğu söylenebilir. Konu güç tüketimi olduğunda ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisi, açık ara farkla daha iyi sonuçlara imza atmayı başarıyor öyle ki yük altındaki fark 40 Watt'ı bulabiliyor. Ancak bu noktada unutulmaması gereken detay, piyasaya çıkacak çift çekirdekli Nano işlemcilerin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olması. AMD'nin Bobcat tabanlı ilk jenerasyon Fusion işlemcileri gibi TSMC'nin üretim bantlarından çıkacak 1.8GHz Nano DC işlemcisinin 25 Watt seviyesinde TDP'ye sahip olacağı belirtiliyor.

VIA'nın çift çekirdekli yeni Nano işlemcisi test edildi
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Çift çekirdekli modellerle birlikte performans çıtasını yukarı taşımaya hazırlanan VIA'nın, Intel'in Oak Trail kod adlı yeni nesil Atom işlemciler ve AMD'nin Bobcat tabanlı ilk jenerasyon Fusion işlemcileri karşısında nasıl bir pazar stratejisi elde edeceğini ise zaman gösterecek.

Editörün Notu: Test sonuçlarını içeren tablolara haber içerisindeki galeriden ulaşabilirsiniz.


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neo01470 7 yıl
cpu-z komut seti bölümünde "amd-v" yazıyor alla alla :D
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vidoko 8 yıl
vıa yıllardır aynı işte işlemci çıkarsa neolur.. yüksek performanslı ucuza işlemcimi vercekzannetmiyorum. rekabet açısından biradım atmışlar ..
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abdulmusavvir 8 yıl
VIA aynı saat hızlarındaki amd ve intel işlemcileriyle girdiği testlerde bu işlemcilere fark atıyor, kalite anlamında hem amd, hem intelden çok sonra kurulmuş bir x86 mimarisi doğal olarak daha az hata oranından dolayı bu farkı atıyor, anlayan müşteri için kaçmayacak parçalar ama Karakanarya'ya katılmamak elde değil, Türkiye'de henüz VIA'nın dağıtımını üstlenmiş bir firma yok.
Donanım Haberi bu yüzden seviyorum, başka site olsa Türkiye'de Distribütörü dahi olmayan bir firmadan, çıkarı yok zaten, ne haber yapar, ne duyururlar, buradan DH okuyucusu VIA haberlerini takip edebiliyor. Şu anda VIA'yı bilip de bulup alan varsa bu kısmen DH sayesinde.
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tolgaciik 8 yıl
çift çekirdekliyse neden Cpu-Z Testinde Core 1 Threads 1 olarak görünüyor
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Penryn 8 yıl

tolgaciik

çift çekirdekliyse neden Cpu-Z Testinde Core 1 Threads 1 olarak görünüyor


Alltada Selection processor #2 diyor.Selection processor #1 de olduğunu düşünürsek al sana çift çekirdekli.
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Tek-nolojik 8 yıl
Via'nın test edilen işlemcisi 65nm ve çok fazla güç tüketiyor ama asıl üretime geçecek işlemci 40nm olacağı için atomun çift çekirdekli işlemcileriyle arasındaki güç tüketimi farkının kapanmasa bile yakın olacağını sanıyorum, yapılan oyun testlerinde düşük detaylar Call of Duty modern warfare2 1024*768 ortalama 23 fps, dirt2 1024*768 ortalama 22fps gibi değerler almış s3 chrome520 ile, zaten tutupta intelin gma3150'si ile kıyaslanmaz bile nvidia ion ve ion2 ile karşılaştırmışlar. Via'nın 40nm işlemcisi yazılanlara göre 2ghz modeli 20-25watt civarında güç tüketimi olacakmış (vianın işlemci için yaptığı tanıtım videolarında izlemiştim) 65nm olan tek çekirdekli modelinin güç tüketimi 25watt civarındaydı testte kullanılan işlemcininde herhalde 40-45 watt civarında güç tüketimi vardır.
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Confusion 8 yıl
VIA isterse her testte atom ları 2-3 kat farkla geçsin yine de Intel çok büyük kar ettiği netbook vb sektöründe VIA yı barındırmaz.



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Rainbow6 8 yıl
AMD 2011 de cikaracagi netbook islemcileri cok daha kuvvetli olacak gibi duruyor ... yillardir haydir bastir via diyoruz ama hala bisi yapamadi guc tuketimi sorun olmasa zaten intel cok daha kuvvetli islemciler ortaya koyabilir 2-3 saat dayanacak bi netbooku kimse istemez heralde yuk altinda 40 watt fark oldukca fazla gozuktu bana
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KANUNI61 8 yıl
önümüzdeki dönem amde olacak sanırım hem gpu hem cpu
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1963bursa 8 yıl
Bir kaç aydır VIA EPIA-M850 anakart ve kulplu mini-ITX kasa arıyorum, başka arayanlar da tanıyorum, sadece kendim 5 sistem toplayacaktım bulamadım.
Dünya için güzel bir gelişme ama ülkemiz gibi bilişimde rekabetin olmadığı, 1 sene öncesinin parçalarını bu senenin fiyatlarından satıldığı bir ülkede yukarıdaki ürünü getirecek satıcı olmadığını düşünüyorum.
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::Ashes:: 8 yıl
Fusionlar daha iyi geliyor bana 18w ve 9w güç tüketiminde ve grafik birimiyle her yönüyle üstün..
Şöyle bir 400lira civarına ferrari minibook olursa alacağım fusionlu..Birde SSD alırım tam taşınabilir pc :=)
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Batuist 8 yıl
pazara rekabet gelmesi açısından güzel bir gelime ...
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