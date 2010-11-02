VIA'nın çift çekirdekli yeni Nano işlemcisi test edildi

Intel ve AMD ile birlikte x86 işlemci pazarında aktif varlığını sürdüren üçüncü üretici olarak çalışmalarına devam eden VIA, uzun süredir merakla beklenen çift çekirdekli Nano işlemci ailesini 2011'le birlikte pazara sunmaya hazırlanıyor. İşlemci geliştirme çalışmalarını, yüksek performans odaklı sistemlerden çok düşük güç tüketiminin öne çıktığı netbook, notebook, nettop ve kompakt boyutlu diğer sistemler ekseninde sürdüren VIA, çift çekirdekli modellerle birlikte Nano işlemci ailesinin performans iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Hacimli üretimi TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle gerçekleştirilecek yeni işlemci ailesinin mühendislik örneği ile elde edilen test sonuçlar yayınlandı.

İlk tanıtımı Computex 2010 fuarında gerçekleştirilen çift çekirdekli Nano işlemci ailesinin teste alınan mühendislik örneği, piyasaya çıkacak modellerden farlı olarak Fujitsu tarafından 65nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Beş yıl süren geliştirme çalışmasının sonucunda 2008 yılında lanse edilen Isaiah mimarisini kullanan Nano DC serisi çift çekirdekli işlemciler, en son Nano 3000 serisinde yapılan ve aralarında SSE4 adaptasyonu gibi yeniliklerin de yer aldığı güncellemelerin tamamına sahip olacaklar. İncelemesi yapılan çift çekirdekli VIA Nano işlemci örneği 1.8GHz'de çalışıyor ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Intel'in nettop'lar için hazırladığı 1.66GHz hızındaki Atom D510 işlemciyle kıyaslanan Nano DC örneğine, 32 paralel işlem birimine sahip DirectX 10.1 destekli S3 Chrome 520 entegre grafik birimiyle donatılan VN1000 çipsetinin eşlik ettiğini de belirtelim.

Japonya merkezli PCWatch sitesi tarafından yayınlanan sonuçlardan da anlaşılabileceği üzere çift çekirdekli VIA Nano, performans ölçümlerinin tamamında Atom D510'un önünde yer almayı başarıyor. Grafik odaklı testlere baktığımızda da S3 Chrome 520'nin, Atom D510'nin GMA 3150 entegre grafik birimine karşı üstünlük kurduğu söylenebilir. Konu güç tüketimi olduğunda ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisi, açık ara farkla daha iyi sonuçlara imza atmayı başarıyor öyle ki yük altındaki fark 40 Watt'ı bulabiliyor. Ancak bu noktada unutulmaması gereken detay, piyasaya çıkacak çift çekirdekli Nano işlemcilerin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olması. AMD'nin Bobcat tabanlı ilk jenerasyon Fusion işlemcileri gibi TSMC'nin üretim bantlarından çıkacak 1.8GHz Nano DC işlemcisinin 25 Watt seviyesinde TDP'ye sahip olacağı belirtiliyor.

Çift çekirdekli modellerle birlikte performans çıtasını yukarı taşımaya hazırlanan VIA'nın, Intel'in Oak Trail kod adlı yeni nesil Atom işlemciler ve AMD'nin Bobcat tabanlı ilk jenerasyon Fusion işlemcileri karşısında nasıl bir pazar stratejisi elde edeceğini ise zaman gösterecek.

Editörün Notu: Test sonuçlarını içeren tablolara haber içerisindeki galeriden ulaşabilirsiniz.