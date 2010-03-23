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Video: Nokia daha temiz çevre için insanları mobil internet kullanımına teşvik ediyor

9 yıl
4,1b
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6
Diğer
knight
Haber Editörü
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Yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonları zengin multimedya özelliklerinin yanısıra internet bağlantısı seçeneği de sunmakta ve mobil internet kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta. Mobil internet kullanımının yaygınlaşmasını Finlandiya'nın cep telefonu devi Nokia da destekliyor ancak daha farklı bir bakış açısıyla.

Nokia'nın bizlerle paylaştığı videoda doğaya verilen önem vurgulanmış ve en basit örnek olarak arkadaşlık sitesi Facebook verilmiş. Masaüstü bilgisayar ile Facebook'da durum güncellemek için harcanan enerji cep telefonuyla harcanan enerjiden yaklaşık 100 kat daha fazla. Videodaki bir diğer enteresan bilgiye göre 1 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısının sadece %10'luk kısmı günlerinin 1 saatini masaüstü bilgisayarlar yerine mobil internete ayırdıklarında karbondioksit salımı yılda 2.7 milyon ton azalıyor.

İnternetteki bazı işler için modern cep telefonları biçilmiş kaftan. Ancak bilgisayarın internet konusundaki rahatlığını göz önünde bulundurursak onları terketmek bir o kadar zor. En azından şimdilik...


http://conversations.nokia.com/2010/03/22/browse-the-internet-using-your-mobile-device-its-easy-to-be-green/ Yorum Yaz
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Momo-Oz 9 yıl
gözümüz bozulunca nokia eski haline getircekmi peki ? :D
dumanla haberleşmek daha temiz bence
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TELESCOPE 9 yıl
DungeonKeeper

gözümüz bozulunca nokia eski haline getircekmi peki ? :D

dumanla haberleşmek daha temiz bence



para,para,para senin benim gözüm ve çevre kimin umurundaki
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sertacaygun 9 yıl
Nokia'ya göre internet ; Facebook'ta durum güncellemekten ibaret galiba...
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realbrutal 9 yıl
oldu sırf enerji tasarufu yapacam diye telefonun küçük ekranına mahrum kalacağım.sonra telefonumun pili çabuk bitecek.çok sık şarj edeceğim bu yüzdende telefonun pili ölecek.yeni pil alacağım.dolayısıyla eski pili çöpe atacağım.pildeki kimyasallar doğaya zarar gene gelecek.yapay olan herşey doğaya zararlı.ha öyle yapmışın ha öteki türlü yapmışın.iki türlüde illaki çevreye zarar geliyor.
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