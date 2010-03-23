Video: Nokia daha temiz çevre için insanları mobil internet kullanımına teşvik ediyor

Yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonları zengin multimedya özelliklerinin yanısıra internet bağlantısı seçeneği de sunmakta ve mobil internet kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta. Mobil internet kullanımının yaygınlaşmasını Finlandiya'nın cep telefonu devi Nokia da destekliyor ancak daha farklı bir bakış açısıyla.

Nokia'nın bizlerle paylaştığı videoda doğaya verilen önem vurgulanmış ve en basit örnek olarak arkadaşlık sitesi Facebook verilmiş. Masaüstü bilgisayar ile Facebook'da durum güncellemek için harcanan enerji cep telefonuyla harcanan enerjiden yaklaşık 100 kat daha fazla. Videodaki bir diğer enteresan bilgiye göre 1 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısının sadece %10'luk kısmı günlerinin 1 saatini masaüstü bilgisayarlar yerine mobil internete ayırdıklarında karbondioksit salımı yılda 2.7 milyon ton azalıyor.

İnternetteki bazı işler için modern cep telefonları biçilmiş kaftan. Ancak bilgisayarın internet konusundaki rahatlığını göz önünde bulundurursak onları terketmek bir o kadar zor. En azından şimdilik...



