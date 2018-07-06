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Süper Lig’de video yardımcı hakem sistemi uygulanacak

TFF, yeni sezonda Süper Lig maçlarının tamamında ve 1. Lig play-off maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağını duyurdu. Video Yardımcı Hakem (VAR) nedir?
10 ay
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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2018 Dünya Kupası’nda uygulanan ve maçların kaderini değiştiren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi Türkiye’de Süper Lig maçlarında da uygulanacak.


TFF'nin her sezon öncesi açıkladığı lig statüleri, 2018-2019 sezonu için resmi siteden duyuruldu. TFF’nin yayınladığı kitapçıkta Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Spor Toto Süper Lig maçlarının tamamında kullanılacağı belirtildi. Ayrıca geçtiğimiz sezon olduğu gibi Spor Toto 1’inci Lig’inde play-off müsabakalarında uygulanacak.

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TFF, geçtiğimiz sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini çevrimdışı olarak test etmiş, görüntüler seyredilmiş ancak maça müdahale edilmemişti. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ilk kez çevrimiçi olarak yani tamamen aktif bir şekilde uygulanacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) nedir?

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi; hakemin karar verirken yayın görüntülerinden yararlandığı bir sistemdir. Hakem, kararsız kaldığı pozisyonlarda yayın görüntülerini izleyerek veya kontrol odasındaki hakemlerin yardımı ile pozisyon hakkında hükümde bulunuyor.

VAR sisteminde mobil kontrol odası kuruluyor. Bu odada bulunan iki hakem, yüksek kare çekim özelliğine sahip kamera görüntüleriyle pozisyonları takip ediyor. “Minimum müdahale maksimum fayda” sloganı ile hayata geçirilecek VAR uygulamasının müdahale yetkisi sadece 4 kategorideki olaylarla sınırlı olacak:

  • Goller: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek.
  • Penaltı ve penaltı değil kararları: Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.
  • Direkt kırmızı kartlar (2. İhtarlar hariç): Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.
  • Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi: Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini bildirmek.

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Vict0ry 10 ay en beğenilen
Aziz Yıldırım da gittikten sonra şu sistem gelirse ciddi derece de temizlenecek diye düşünüyorum en azından beleş penaltı veya beleş ofsayt golü olmayacak hakemlerin kafası daha da rahatlayacaktır. Ama Fırat Aydınus gibi adamlar var mar dinlemez gene de eyyamını yapacaktır.
Aziz Yıldırım da gittikten sonra şu sistem gelirse ciddi derece de temizlenecek diye düşünüyorum en azından beleş penaltı veya beleş ofsayt golü olmayacak hake...
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gurkan19 10 ay
Bizde sorun hakemlerin yeteneksiz olması değil ki cesaretsiz olmaları
Var olsa ne yazar adamlar zaten gördükleri pozisyona çalmıyor
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nk061 10 ay gurkan19
Yıllardır takip ederim Futbol forumunu. İlk defa düzgün bir yorumunuzu gördüm hocam
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Jeopol 10 ay
mac saatlerine, fikstur secimine de adalet gelmeli.
uc buyuklere gore mac saati ayarlanmamali.
her takim kendi sahasinda oynayacagi maclarin saatini sezon baslamadan federasyona bildirmeli ve ic saha maclari o saatte oynanmali. yoksa uc buyuklere kadar her macini oglen oynayan takimin uc buyuklerle oynayacak diye gece maci yapmasi haksizliktir, adaletsizliktir.
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ysakay 10 ay
Bizim hakemler gördüğü halde vermiyor,adam futbolu bilmiyor çünkü. Bu sisteme tamamiyle karşı olan biri olarak,gelsede bir şey değişeceğini düşünmüyorum.
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Wake Up Lieutenant 10 ay
Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerde işe yaramaz. sebebi; bu ülkelerde hangi takımın lobisi güçlü ise Var sistemi sadece süsten ibarettir, ötesi ise hayaldir.
Şu anda saçmaladığımı düşüneceksiniz ama gelecek mayıs sonu anlayacaksınız Var denen sistemin neden bu tarz ülkelerde gereksiz olduğunu.
VAR sistemi sadece orta hakemin pozisyonu incelemesini tavsiye edecek. En son karar yine orta hakemin olacak. Bir lobisi güçlü olan takım tarafından satın alınmış bir hakemin Var'a uyacağını düşünmüyorsunuzdur umarım.
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Wake Up Lieutenant 9 ay Wake Up Lieutenant
1 ay öncesinden demiştim: ülkemize "büyük umutlarla" gelen VAR sistemi bu ligde daha ilk haftasından amacını kaybetmiştir ve artık süs olarak kalacaktır.
ben ligin ortalarında amacından sapacağını düşünmüştüm lakin beklediğimden çok erken oldu.
Aslında bu ülkede VAR diye bir sistem yok, VAR adı altında sadece maç izleyip, arada orta hakeme uyarı (!) vererek para kazanan hakemler(!) ofisi VAR.
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rizelli1903 10 ay
VAR sarı renkliler için VAR
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nk061 10 ay
Bu sistem ne eder eder 3 büyükler dediğimiz GS,FB,BJK üçlüsünü kollamayı bilir. Değil VAR istediğiniz üç harfliyi getirin sistemi bu kadar kısa vadede değiştiremezsiniz. Her şeyden önce eğitim
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BJK 10 ay nk061
Trabzon da Anadolu takımları ile maç yaparken en az 3 büyükler kadar kollanıyor. O yüzden hiç ayırma bence
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Moving On 10 ay
Sonunda oldu böyle bir şey, umarım adaletli bir şekilde uygulanır.
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Raz Muay 10 ay
Var.ın başına erman gibi tipler geçmesinde bir hafta eveet görüyorsunuz dokunmuş dokunma kardeşim sen dokunursan adam bırakır tabi haklı penaltı der. Ertesi hafta penaltı penaltı gibi olmalı yauv diyecek adam.
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maxmania 10 ay
daha sahadaki hakeme güven yok, var sistemine bakan hakeme kim güvenecek?
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