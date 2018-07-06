Süper Lig’de video yardımcı hakem sistemi uygulanacak

2018 Dünya Kupası’nda uygulanan ve maçların kaderini değiştiren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi Türkiye’de Süper Lig maçlarında da uygulanacak.





TFF'nin her sezon öncesi açıkladığı lig statüleri, 2018-2019 sezonu için resmi siteden duyuruldu. TFF’nin yayınladığı kitapçıkta Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Spor Toto Süper Lig maçlarının tamamında kullanılacağı belirtildi. Ayrıca geçtiğimiz sezon olduğu gibi Spor Toto 1’inci Lig’inde play-off müsabakalarında uygulanacak.

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TFF, geçtiğimiz sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini çevrimdışı olarak test etmiş, görüntüler seyredilmiş ancak maça müdahale edilmemişti. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ilk kez çevrimiçi olarak yani tamamen aktif bir şekilde uygulanacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) nedir?

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi; hakemin karar verirken yayın görüntülerinden yararlandığı bir sistemdir. Hakem, kararsız kaldığı pozisyonlarda yayın görüntülerini izleyerek veya kontrol odasındaki hakemlerin yardımı ile pozisyon hakkında hükümde bulunuyor.

VAR sisteminde mobil kontrol odası kuruluyor. Bu odada bulunan iki hakem, yüksek kare çekim özelliğine sahip kamera görüntüleriyle pozisyonları takip ediyor. “Minimum müdahale maksimum fayda” sloganı ile hayata geçirilecek VAR uygulamasının müdahale yetkisi sadece 4 kategorideki olaylarla sınırlı olacak:

Goller: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek.

Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek. Penaltı ve penaltı değil kararları: Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.

Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olmadığını bildirmek. Direkt kırmızı kartlar (2. İhtarlar hariç): Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.

Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığını bildirmek. Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi: Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini bildirmek.