Süper Lig’de video yardımcı hakem sistemi uygulanacak

TFF'nin her sezon öncesi açıkladığı lig statüleri, 2018-2019 sezonu için resmi siteden duyuruldu. TFF’nin yayınladığı kitapçıkta Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Spor Toto Süper Lig maçlarının tamamında kullanılacağı belirtildi. Ayrıca geçtiğimiz sezon olduğu gibi Spor Toto 1’inci Lig’inde play-off müsabakalarında uygulanacak.
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TFF, geçtiğimiz sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini çevrimdışı olarak test etmiş, görüntüler seyredilmiş ancak maça müdahale edilmemişti. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ilk kez çevrimiçi olarak yani tamamen aktif bir şekilde uygulanacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) nedir?
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi; hakemin karar verirken yayın görüntülerinden yararlandığı bir sistemdir. Hakem, kararsız kaldığı pozisyonlarda yayın görüntülerini izleyerek veya kontrol odasındaki hakemlerin yardımı ile pozisyon hakkında hükümde bulunuyor.
VAR sisteminde mobil kontrol odası kuruluyor. Bu odada bulunan iki hakem, yüksek kare çekim özelliğine sahip kamera görüntüleriyle pozisyonları takip ediyor. “Minimum müdahale maksimum fayda” sloganı ile hayata geçirilecek VAR uygulamasının müdahale yetkisi sadece 4 kategorideki olaylarla sınırlı olacak:
- Goller: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek.
- Penaltı ve penaltı değil kararları: Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.
- Direkt kırmızı kartlar (2. İhtarlar hariç): Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.
- Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi: Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini bildirmek.
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Var olsa ne yazar adamlar zaten gördükleri pozisyona çalmıyor
uc buyuklere gore mac saati ayarlanmamali.
her takim kendi sahasinda oynayacagi maclarin saatini sezon baslamadan federasyona bildirmeli ve ic saha maclari o saatte oynanmali. yoksa uc buyuklere kadar her macini oglen oynayan takimin uc buyuklerle oynayacak diye gece maci yapmasi haksizliktir, adaletsizliktir.
Şu anda saçmaladığımı düşüneceksiniz ama gelecek mayıs sonu anlayacaksınız Var denen sistemin neden bu tarz ülkelerde gereksiz olduğunu.
VAR sistemi sadece orta hakemin pozisyonu incelemesini tavsiye edecek. En son karar yine orta hakemin olacak. Bir lobisi güçlü olan takım tarafından satın alınmış bir hakemin Var'a uyacağını düşünmüyorsunuzdur umarım.
ben ligin ortalarında amacından sapacağını düşünmüştüm lakin beklediğimden çok erken oldu.
Aslında bu ülkede VAR diye bir sistem yok, VAR adı altında sadece maç izleyip, arada orta hakeme uyarı (!) vererek para kazanan hakemler(!) ofisi VAR.
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