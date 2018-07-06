E-ticaret devi Amazon adım adım Türkiye’ye geliyor. Amazon Türkiye’nin yaz aylarında faaliyetlerine başlayacağı yönünde haberler çıkmış ancak bir türlü resmi açıklama yapmamıştı. Web tasarım ajanslarının e-ticaret paketleri gösteriyor ki e-ticaret mağazalarının Amazon Türkiye’ye entegrasyonu başladı.

Amazon Türkiye

Web tasarım ajanslarının Amazon Türkiye entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgilere baktığımızda Amazon Türkiye’nin açılacağını doğrulayan resmi bilgiler yer alıyor. Amazon Almanya’dan farklı olarak Amazon Türkiye’nin yeni bir oluşum olduğu ve operasyonların Türkiye üzerinden yürütüldüğü belirtiliyor. Üstelik belirli markalar ve e-ticaret siteleri ile kapalı test yayınına başlandığı ifade ediliyor.

Amazon Türkiye’de satıcı olmak için Amazon’un daveti gerekiyor ve bu hizmeti web tasarım ajansları sağlıyor. Bu ajanslar Amazon Türkiye’deki mağazalar için sipariş takibi, stok takibi ve müşteri geri bildirimlerinin takibi konusunda kolay kullanılabilir hazır bir sistem sunuyor.



Amazon Türkiye entegrasyon hizmetini incelediğimizde satışlar ile ilgili bir takım bilgilere ulaşıyoruz. Örneğin ilk etapta Amazon Türkiye’de her kategoride satış yapılmayacağı, sadece belirli kategorilerde satış yapılabileceği belirtiliyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi tüm ürünler Amazon Türkiye’nin onayının ardından onaya alınacak. Mağazalar derli toplu ve doğru bilgiler vermek zorunda.

Yüzlerce mağaza Amazon Türkiye'yi kullanmaya başladı

Amazon Türkiye’nin test müşterileri ile test satışları yapılıyor. Şuanda yüzlerce mağaza Amazon Türkiye’ye stoklarını ayırmış durumda. Şuanda yapılan kapalı testlerde sadece elektrik-elektronik kategorisinde ürün satışları yapılıyor.





Amazon Türkiye, e-ticaret mağazaları ile kapalı testini gerçekleştiriyor. Önümüzdeki aylarda tüm kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor. Genel kullanıma açıldığında kapalı testte olduğu gibi ilk etapta belirli kategorilerde satış yapılacak. Amazon Türkiye’nin internet adresi www.amazon.com.tr olacak.