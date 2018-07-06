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E-ticaret mağazalarının Amazon Türkiye’ye entegrasyonu başladı

Hepsiburada, N11 gibi e-ticaret sitelerindeki satıcılara stok takip, ürün listeleme gibi hizmetler sunan web tasarım şirketleri, Türkiye'deki mağazalara Amazon Türkiye entegrasyonu sunmaya başladı.
10 ay
23,5b
1
135
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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E-ticaret devi Amazon adım adım Türkiye’ye geliyor. Amazon Türkiye’nin yaz aylarında faaliyetlerine başlayacağı yönünde haberler çıkmış ancak bir türlü resmi açıklama yapmamıştı. Web tasarım ajanslarının e-ticaret paketleri gösteriyor ki e-ticaret mağazalarının Amazon Türkiye’ye entegrasyonu başladı.

Amazon Türkiye

Web tasarım ajanslarının Amazon Türkiye entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgilere baktığımızda Amazon Türkiye’nin açılacağını doğrulayan resmi bilgiler yer alıyor. Amazon Almanya’dan farklı olarak Amazon Türkiye’nin yeni bir oluşum olduğu ve operasyonların Türkiye üzerinden yürütüldüğü belirtiliyor. Üstelik belirli markalar ve e-ticaret siteleri ile kapalı test yayınına başlandığı ifade ediliyor.

Amazon Türkiye’de satıcı olmak için Amazon’un daveti gerekiyor ve bu hizmeti web tasarım ajansları sağlıyor. Bu ajanslar Amazon Türkiye’deki mağazalar için sipariş takibi, stok takibi ve müşteri geri bildirimlerinin takibi konusunda kolay kullanılabilir hazır bir sistem sunuyor.


Amazon Türkiye entegrasyon hizmetini incelediğimizde satışlar ile ilgili bir takım bilgilere ulaşıyoruz. Örneğin ilk etapta Amazon Türkiye’de her kategoride satış yapılmayacağı, sadece belirli kategorilerde satış yapılabileceği belirtiliyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi tüm ürünler Amazon Türkiye’nin onayının ardından onaya alınacak. Mağazalar derli toplu ve doğru bilgiler vermek zorunda.

Yüzlerce mağaza Amazon Türkiye'yi kullanmaya başladı

Amazon Türkiye’nin test müşterileri ile test satışları yapılıyor. Şuanda yüzlerce mağaza Amazon Türkiye’ye stoklarını ayırmış durumda. Şuanda yapılan kapalı testlerde sadece elektrik-elektronik kategorisinde ürün satışları yapılıyor.


Amazon Türkiye, e-ticaret mağazaları ile kapalı testini gerçekleştiriyor. Önümüzdeki aylarda tüm kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor. Genel kullanıma açıldığında kapalı testte olduğu gibi ilk etapta belirli kategorilerde satış yapılacak. Amazon Türkiye’nin internet adresi www.amazon.com.tr olacak.


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menesozun 10 ay en beğenilen
Fiyatlar Almanya'dan pahalı olacaktır ama gelsin, rekabet her zaman son kullanıcı için iyidir. N11, GittiGidiyor ve HepsiBurada gibi siteler biraz kalite görsün.
Fiyatlar Almanya'dan pahalı olacaktır ama gelsin, rekabet her zaman son kullanıcı için iyidir. N11, GittiGidiyor ve HepsiBurada gibi siteler biraz kalite görsün...
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2 Yanıt Yanıtla +130
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TinyAngel 10 ay
Yıl 2020 Amazon kurucusu Jeff Bezos şöyle der;
Türkiyeye giriş yapmasaydık gerçek e ticaretinin ne olduğunu bilmeden ölecektim..
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Kefelon 10 ay
Hala fiyat yazan var. Amazon yurt dışındaki kalitesinin yarısı kadar bile Türkiye'de hizmet verebilse fiyat falan kimsenin umurunda olmaz. Gerçek müşteri memnuniyeti neymiş diğer firmalar görür...
Hala fiyat yazan var. Amazon yurt dışındaki kalitesinin yarısı kadar bile Türkiye'de hizmet verebilse fiyat falan kimsenin umurunda olmaz. Gerçek müşteri memnun...
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DH Misafiri 2 ay
Başka ülkelere satış yapamıyoruz galiba ?
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emredanagoz 8 ay
Artan doviz piyasasında fırsatçı kapitalist güçlerin baskısının yüksek oranda hissedildiği şu Türkiye ticaret pazarında amazon.com'un fiyatlara etkisi ne kadar olacak merak ediyorum doğrusu
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EtrüskTürkü 8 ay
Amazon Türkiye'de Amazon Avrupaki firmalar da satış yapacak mı? Yapmayacaksa hiçbir anlamı yok, zaten hepsiburada'mız var.
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BlackLead 8 ay EtrüskTürkü
yapmayacak , amazon.de'de amerikada ki firma olmuyorsa türkiye'de de almanyada ki firma olmaz , ne alaka?
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aksu01 8 ay
türkiye deki n11, hepsiburada, gittigidiyor vb siteler gibi olacaksa hiç gelmesinler.
bize "türkiye de olmayan ürünleri getiren, yurtdışındaki ürünleri daha ucuza getiren" firma gerekli.
amazon dan beklediğim...mesela ben amerika amazon dan sipariş verdim. benim verdiğim siparişler ve diğer bütün siparişler amerika dan amazon aracılığıyla getirilip türkiye de dağıtılacak. yani kargo ve masraf azaltılacak.
bunu yaparlarsa amazon dan ürün alırım. n11,hepsiburada ve gittigidiyor gibi olacaksa çok tutulmaz.
ekleme:biraz önce amazon.com.tr ye baktım. n11,hepsiburada gibi sitelerden bir farkı yok. ben tv için baktım. türkiye de satılmayıp amazon da satılan ürün var mı dedim ama bulamadım. yine herkesin sattığı ürünler. regal,axen,grundig vb.
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abrooke139 8 ay aksu01
Yurtdışındaki ürünleri de artık ucuza getiremezler.Dolar almış başını gitmiş.Bence bundan sonra sadece tek tük anlık indirim olabilir.Fiyatlarda süper bir fark olmaz.
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Francis J. Underwood 8 ay
müşteri mümnuniyyeti önemli
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mersin123 8 ay
E ticaret magazaları Amazon'a pek entegre olmadılar hatta Amazon'u kendilerine benzettiler. Yani Amazon bizim buralara uyum sagladı.
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Father Torque 9 ay
Sırf Amazon Basics ürünlerini satsalar yeter. Bu kadar düşük fiyata bu kadar kaliteli fason ürün başka yerde görmedim.
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Alioreh 8 ay Father Torque
ALEXA PLAY DESPACITO!
Hangi ürünleri alırdınız? Pek bilgim yok soruyorum.
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codred 9 ay
bu başlığı şöyle güncelleyecekleri günü bekliyorum.
E-ticaret mağazalarının Amazon Türkiye’ye entegrasyonu başlamadan bitti.
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zafer135 8 ay codred
Şimdiki fikrin dostum
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kanil 9 ay
Geçmiş olsun gelse de olmaz artık
Bu kürdan hiçbir şey alınmaz
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xenofx 9 ay
yavaş gel. dolar 5.4 oldu.
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zafer135 8 ay xenofx
Vallahi geldi 😂😂
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pcwolf28 8 ay xenofx
Bayağı yavaş geldi, dolar 6
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