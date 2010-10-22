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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic çoklu dokunmatik teknolojisine sahip Full HD monitörünü satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,7b
1
3
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ViewSonic çoklu dokunmatik teknolojisine sahip Full HD monitörünü satışa sunuyor
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AMD Eyefinity sertifikasına sahip 3D destekli monitörüyle gündemde olan ViewSonic, çoklu dokunmatik teknolojisine yer verdiği yeni monitörünü Avrupa'da satışa sunuyor. VX2258wm model adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki monitör, Windows 7 Touch sertifikası ile geliyor ve sahip olduğu çoklu dokunmatik kontrol özelliği ile interaktif kullanım deneyimi vaad ediyor.

Doğal çözünürlük desteği 1920 x 1080 piksel olarak açıklanan Full HD uyumlu monitör, 5ms tepki süresi, 1000:1 karşıtlık oranı ve 200 cd/m2 parlaklık seviyesi ile geliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanan monitörde USB portu ve 3.5mm ses giriş/çıkışı gibi detaylar da unutulmamış. Yüksekliği ayarlanabilen ayrıca ve farklı kullanım modları için yatırılıp, döndürülebilen standa sahip monitör, SRS Premium ses desteği sunan 2 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ile donatılmış.

ViewSonic tarafından üç yıllık garanti ile sunulan VX2258wm'nin yurt dışı satış fiyatı 230 Avro olarak açıklandı.

ViewSonic çoklu dokunmatik teknolojisine sahip Full HD monitörünü satışa sunuyor
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ViewSonic çoklu dokunmatik teknolojisine sahip Full HD monitörünü satışa sunuyor
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OverClocK1ng 9 yıl
Monitör alana yanında parmak temizleyici ve ekran silme bezi hediye..
O kadar dokun dokun ne olur o ekranın hâli tahmin edemiyorum..
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Batuist 9 yıl

OverClocKing

Monitör alana yanında parmak temizleyici ve ekran silme bezi hediye..

O kadar dokun dokun ne olur o ekranın hâli tahmin edemiyorum..

birinin monitörüme dokunup iz yapmasından hiç hoşlanmam.. ileride dokunmatikler yaygınlaşırsa naparım bilmiyorum..
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Batuist 9 yıl
parlaklık seviyesi düşük gibi.. yada habere yanlış da yazılmış olabilir..
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