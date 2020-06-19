Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ViewSonic uygun fiyatlı taşınabilir monitörlerini duyurdu

    ViewSonic TD1655 monitör modeli 10 noktadan dokunmatik ekranı ile verimliliği arttırıyor. ViewSonic VG1655 model ise oldukça uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
    4 sa.
    848
    17
    4
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ViewSonic uygun fiyatlı taşınabilir monitörlerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde taşınabilir monitör modellerine olan ilginin artmaya başlaması üreticileri alternatif geliştirmeye zorluyor. ViewSonic fiyat konusunda bütçeyi yormayacak iki taşınabilir monitör duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Asus ROG Strix XG17AHP taşınabilir oyuncu monitöründe tripod stand var

    ViewSonic TD1655 ve VG1655

    ViewSonic tarafından geliştirilen TD1655 ve VG1655 monitör modelleri 15.6 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunuyor. Bağlantı için USB Tip-C girişi yeterli olurken ikinci USB Tip-C girişinden cihazlarınızı 60W şarj edebiliyorsunuz. Mini HDMI ise ekstra bir bağlantı daha sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu"

    Monitörler 1.5cm kalınlığında ve 900 gram ağırlığında. Bu sayede taşınabilirliği üst seviyeye çıkarıyor. Entegre stand ise kullanımı kolaylaştırıyor. İki modelin ekran konusunda farkları mevcut ve bu farklar nedeniyle fiyatları da farklılaşıyor.

    ViewSonic TD1655 modeli 10 noktadan dokunmatik ve bir ekran kalemi barındırıyor. 3 kenarı ince olduğu için biraz daha kompakt. Bu bakımdan fiyatı 239$ olarak belirlenmiş. ViewSonic VG1655 ise 179$. Satışlar Temmuz ayında başlıyor.

    ViewSonic uygun fiyatlı taşınabilir monitörlerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör



    https://www.techpowerup.com/268688/viewsonic-introduces-line-of-portable-monitors-for-productivity-on-the-go Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 1 sa.
    İş, sunum için iyi bir seçenek.
    Mobil cihazlar masaüstü deneyimi için daha gelişmiş özelliklere sahip olsa dizüstü taşıma derdi de olmaz. Kablosuz görüntü aktar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sorceress 1 sa.
    Keşke içinde windows 10 kurulu bir sistem olsa. Şöyle 2 çekirdek işlemci 4 gb ram gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    GetSomeRest (hakan istanbullu) 3 sa.
    Aynı fiyata dokunmatiği olmayıp boyutu 17" olsa güzel olurdu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    bjkyener 3 sa.
    Velka 5 Kasası İle Dizüstü Çantasında Taşınır (Dizüstünü tarihin derinliklerine gömerim)

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Velka 5 (174 x 109 x 303 mm) - 5,7 Litre - Ağırlık 1kg - RTX 2070

    https://forum.donanimhaber.com/velka-5-174x109x303-mm-1-kg-5-7-litre-kasaya-rtx-2070-sigdirma--140734256
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Elgato resmen mikrofon pazarında 50 dk. Yeni bir Navi GPU’su sızdı 1 sa. Spotify yakında DC Comics podcast yayınları sunacak 1 sa. RTX 3090 ve RTX 3080’in detaylanmaya devam ediyor 2 sa. Saraybosna kuşatmasını konu alan oyun This War of Mine, Polonya’da lise müfredatına girdi 2 sa. Yerli solunum cihazları, Brezilya hastanelerinde görüntülendi 3 sa. Galaxy Note 20 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN ViewSonic uygun fiyatlı taşınabilir monitörlerini duyurdu Sonraki FIFA 2021 duyuruldu! Fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 5 sa. Bakan açıkladı: Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetler birleşiyor 6 sa. The Last of Us 2'den zam şoku: 500 TL oldu 6 sa. iOS gidiyor iPhone OS geliyor 16 sa. Mount & Blade II: Bannerlord, Epic Store'a geldi: Kuponla 60 TL'ye alınabiliyor 19 sa. MacBook Air ve MacBook Pro 2020 modellerinde USB sorunu ortaya çıktı 20 sa. Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran) 20 sa. ASUS ROG Phone 3 kanlı canlı görüntülendi 20 sa. Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi 20 sa. 3Doodler Build & Play dinamolu yazıcı satışa çıktı 21 sa. Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın fragmanı yayınlandı 21 sa. Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu 22 sa. Kia, garanti sürelerini 1 ay daha uzattı 22 sa. AirPower için tünelin ucundaki ışık göründü: İşte AirPower'a ait son prototipin görüntüleri 23 sa. Radeon Pro 5600M test sonuçları yüz güldürüyor 23 sa. Elektrikli Mini Cooper SE Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün Apple Watch satışları düşüşte 1 gün Seste devrim! Elgato Wave 3 USB Mikrofon inceleme 1 gün Tiger Lake işlemcisi Battlefield V’te oynanabilir deneyim sunuyor 1 gün POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi