ViewSonic uygun fiyatlı taşınabilir monitörlerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Son dönemde taşınabilir monitör modellerine olan ilginin artmaya başlaması üreticileri alternatif geliştirmeye zorluyor. ViewSonic fiyat konusunda bütçeyi yormayacak iki taşınabilir monitör duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Asus ROG Strix XG17AHP taşınabilir oyuncu monitöründe tripod stand var

ViewSonic TD1655 ve VG1655

ViewSonic tarafından geliştirilen TD1655 ve VG1655 monitör modelleri 15.6 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunuyor. Bağlantı için USB Tip-C girişi yeterli olurken ikinci USB Tip-C girişinden cihazlarınızı 60W şarj edebiliyorsunuz. Mini HDMI ise ekstra bir bağlantı daha sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu"

Monitörler 1.5cm kalınlığında ve 900 gram ağırlığında. Bu sayede taşınabilirliği üst seviyeye çıkarıyor. Entegre stand ise kullanımı kolaylaştırıyor. İki modelin ekran konusunda farkları mevcut ve bu farklar nedeniyle fiyatları da farklılaşıyor.

ViewSonic TD1655 modeli 10 noktadan dokunmatik ve bir ekran kalemi barındırıyor. 3 kenarı ince olduğu için biraz daha kompakt. Bu bakımdan fiyatı 239$ olarak belirlenmiş. ViewSonic VG1655 ise 179$. Satışlar Temmuz ayında başlıyor.

Tam Boyutta Gör

https://www.techpowerup.com/268688/viewsonic-introduces-line-of-portable-monitors-for-productivity-on-the-go

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.