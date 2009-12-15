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ViewSonic yeni netbook modelini duyurdu: VNB102

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,5b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ViewSonic yeni netbook modelini duyurdu: VNB102
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Monitör ve projeksiyon pazarının güçlü isimlerinden ViewSonic, ürün gamını farklı segmentlere yönelik yeni modellerle genişletmeyi sürdürüyor. Firma yaptığı açıklama ile ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz yeni netbook modelini duyurdu. ViewBook serisi altında hazırlanan VNB102 kod adlı mini-bilgisayar, Intel Atom platformunu kullanıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden güç alıyor.

1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip netbook, 1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. 1.1Kg ağırlığında olan yeni netbook'un diğer özellikleri arasında 10/100 ethernet, her biri 1.5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör, WiFi ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen yeni netbook Windows 7 Starter işletim sistemiyle birlikte sunuluyor.

ViewSonic VNB102 yurt dışında yaklaşık 390$ seviyesindeki ön sipariş fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

ViewSonic yeni netbook modelini duyurdu: VNB102
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ViewSonic yeni netbook modelini duyurdu: VNB102
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