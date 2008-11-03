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Viewsonic'den 22-inç, Full HD destekli yeni LCD monitör

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,2b
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8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Viewsonic'den 22-inç, Full HD destekli yeni LCD monitör
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LCD monitörleriyle ülkemiz pazarında da var olan Viewsonic ürün gamına yeni bir model daha ilave ediyor. Firmanın 22-inç büyüklüğündeki VX2260wm kod adlı yeni monitörü Full HD desteği ve tasarımıyla öne çıkacak gibi görünüyor. 1920 x 1080 çözünürlüğünü destekleyen LCD monitör, piyano siyahı kaplamaya ve şık bir ayak tasarımına sahip.

Tepki süresi 5ms olarak belirlenen Viewsonic VX2260wm'nin dinamik karşıtlık oranı 20000:1, parlaklık seviyesi ise 300 cd/m2. 1.5 watt'lık dahili iki hoparlöre sahip olan LCD monitörde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleri bulunuyor. 3 yıllık garanti ile kullanıma sunulacak VX2260wm'nin yurt dışı satış fiyatı ise 230 Avro seviyesinde olacak.


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St Batuhan 11 yıl
Çok güzel monitör her yönden ;)
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Xemmes 11 yıl
Mönitör gayet şık ve uygun bir fiyat
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GOGOMEZ 11 yıl
bugünün fiyatıyla 451.72 ytl alınası monitör çok hoşuma gitti ergonomik ve son teknoloji +300cdm'2 parlaklık ta kaldılar biraz çıtayı yükseltseler yaaaa
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01Mrt 11 yıl
22" full HD güzel görünümlü viewsonic fiyat iyi...
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