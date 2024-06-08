ViewSonic, rekabetçi oyuncular için yeni monitörünü tanıttı

Monitörde temel ses ihtiyaçları için 2 adet 2W hoparlör bulunuyor
ViewSonic XG2536, 280 Hz yenileme hızına sahip 1920 x 1080 çözünürlüklü bir IPS paneline sahip olacak. Bu sayede duyarlı bir oyun deneyimi sunacak. 300 nitlik güçlü bir parlaklık, 1000:1 statik kontrast oranı ve 5 ms tepki süresi özellikleri de ayrıca dikkat çekiyor.
Ek olarak monitör 8 bit renk derinliğiyle iyi bir renk üretimi sunarak sRGB'nin yüzde 99'unu ve NTSC renk gamının yüzde 98'ini kapsıyor. Ergonomi açısından ise eğim, dönüş, yatay ve dikey hareket ve eğim dahil olmak üzere çok çeşitli ayarlamalar sağlanabiliyor.
Monitör ayrıca temel ses ihtiyaçları için iki adet 2W hoparlör ve arka tarafta bir ortam ışığı ile donatılıyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort 1.4, dizüstü bilgisayarları şarj etmek için 65 W güç dağıtımına sahip bir USB-C 3.2 bağlantı noktası ve standart bir 3,5 mm kulaklık girişi de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.