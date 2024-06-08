Tam Boyutta Gör ViewSonic, FPS oyuncularını ve hızlı aksiyon tutkunlarını hedef alan yeni bir monitörü yurt dışında piyasaya sürdü. XG2536 adını verdiği bu yeni ürün, 24 inç ekran 1080p çözünürlükle birleştirilmiş 280 Hz'lik yüksek yenileme hızına sahip. ViewSonic, rekabetçi oyunlar için akıcı görseller sunmayı hedefliyor.

Monitörde temel ses ihtiyaçları için 2 adet 2W hoparlör bulunuyor

ViewSonic XG2536, 280 Hz yenileme hızına sahip 1920 x 1080 çözünürlüklü bir IPS paneline sahip olacak. Bu sayede duyarlı bir oyun deneyimi sunacak. 300 nitlik güçlü bir parlaklık, 1000:1 statik kontrast oranı ve 5 ms tepki süresi özellikleri de ayrıca dikkat çekiyor.

Ek olarak monitör 8 bit renk derinliğiyle iyi bir renk üretimi sunarak sRGB'nin yüzde 99'unu ve NTSC renk gamının yüzde 98'ini kapsıyor. Ergonomi açısından ise eğim, dönüş, yatay ve dikey hareket ve eğim dahil olmak üzere çok çeşitli ayarlamalar sağlanabiliyor.

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Monitör ayrıca temel ses ihtiyaçları için iki adet 2W hoparlör ve arka tarafta bir ortam ışığı ile donatılıyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort 1.4, dizüstü bilgisayarları şarj etmek için 65 W güç dağıtımına sahip bir USB-C 3.2 bağlantı noktası ve standart bir 3,5 mm kulaklık girişi de yer alıyor.

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ViewSonic, rekabetçi oyuncular için yeni monitörünü tanıttı