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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Virgin Galactic’in SpaceShipTwo testi, roket motoru arızası nedeniyle başarısız oldu

    Uzay turizmi çalışmalarına son sürat devam eden Virgin Galactic, gerçekleştirdiği son testte bir talihsizlik yaşadı. Uzay aracının roket motoru ateşlenemedi.
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    Uzay
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    Gökhan G.
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    Virgin Galactic’in SpaceShipTwo testi, roket motoru arızası nedeniyle başarısız oldu
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    Uzay turizminin kapılarını açacak girişimlerden biri olan Virgin Galactic, SpaceShipTwo’nun yer aldığı testin başarısızlıkla sonuçlandığı duyurdu. Şirketin New Mexico’daki Spaceport America merkezinden kalkan aracın roket motoru ateşlenmediği için test tamamlanamadı.

    Virgin Galactic, SpaceShipTwo’daki destek motorları sayesinde uzay aracının yere güvenli bir şekilde indiğini ve uçuş personelinin durumunun da iyi olduğunu duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "DARPA, Gremlin sürü İHA projesinde dronları havada yakalama testlerine devam ediyor"

    Virgin mühendislerinin başlattığı inceleme ile ise söz konusu arızanın sebebi kısa sürede bulundu. Yetkililer sorunun, uzay aracındaki roket motoru ile bunu kontrol eden bilgisayar arasındaki bağlantının kopması sonucu ortaya çıktığı söyledi. Devreye giren arıza güvenlik sistemi ise söz konusu sorun nedeniyle roket motorunun ateşlenmesi sürecini iptal etti.

    Virgin Galactic’in SpaceShipTwo testi, roket motoru arızası nedeniyle başarısız oldu
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    SpaceShipTwo’daki bağlantı sorununun detaylarını inceleyecek Virgin ekibi, uzay aracının çok yakında yeniden gökyüzü ile buluşacağını söyledi.Test, Virgin Galactic'in New Mexico’daki Spaceport America merkezinden gerçekleştridiği ilk insanlı denemeydi. 



    https://www.engadget.com/virgin-galactic-spaceshiptwo-test-flight-rocket-motor-failure-172406055.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yaw bu şey değil mi ya: Bedavaya reklam + pazarlamacılık zekası
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Önceki araçla bir kere uzaya gitmişlerdi. Ciddi çalışmalar yapıyorlar.
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