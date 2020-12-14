Virgin Galactic’in SpaceShipTwo testi, roket motoru arızası nedeniyle başarısız oldu

Tam Boyutta Gör Uzay turizminin kapılarını açacak girişimlerden biri olan Virgin Galactic, SpaceShipTwo’nun yer aldığı testin başarısızlıkla sonuçlandığı duyurdu. Şirketin New Mexico’daki Spaceport America merkezinden kalkan aracın roket motoru ateşlenmediği için test tamamlanamadı.

Virgin Galactic, SpaceShipTwo’daki destek motorları sayesinde uzay aracının yere güvenli bir şekilde indiğini ve uçuş personelinin durumunun da iyi olduğunu duyurdu.

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Virgin mühendislerinin başlattığı inceleme ile ise söz konusu arızanın sebebi kısa sürede bulundu. Yetkililer sorunun, uzay aracındaki roket motoru ile bunu kontrol eden bilgisayar arasındaki bağlantının kopması sonucu ortaya çıktığı söyledi. Devreye giren arıza güvenlik sistemi ise söz konusu sorun nedeniyle roket motorunun ateşlenmesi sürecini iptal etti.

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SpaceShipTwo’daki bağlantı sorununun detaylarını inceleyecek Virgin ekibi, uzay aracının çok yakında yeniden gökyüzü ile buluşacağını söyledi.Test, Virgin Galactic'in New Mexico’daki Spaceport America merkezinden gerçekleştridiği ilk insanlı denemeydi.

https://www.engadget.com/virgin-galactic-spaceshiptwo-test-flight-rocket-motor-failure-172406055.html

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