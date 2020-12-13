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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DARPA, Gremlin sürü İHA projesinde dronları havada yakalama testlerine devam ediyor

    ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın sürü İHA prjesi Gremlin'de denemeler sürüyor. Kurum, uçuş testlerinin üçüncüsünde dronları havada yakalamayı başaramadı.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    DARPA, Gremlin sürü İHA projesinde dronları havada yakalama testlerine devam ediyor
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    ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA) küçük ve düşük maliyetli sürü İHA projesi Gremlin’de önemli bir zorluk daha aşılacakmış gibi duruyor.

    Düşman hava savunma sistemlerinden korunmak maksadıyla bir hava platformu ile taşınan ve görevin tamamlanması sonrasında, Lockheed Martin firmasınca üretilen C-130J nakliye uçağı tarafından geri toplanması planlanan Gremlinler’le bir deneme daha gerçekleştirildi. Her denemede İHA’ları havada yakalamaya bir adım daha yaklaşan DARPA, son uçuş testlerinde hava araçlarını yakalamaya “ramak kaldığını” duyurdu.

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    Üçüncüsü gerçekleştirilen uçuş testlerinde ikişer saatten fazla havada kalan üç adet X-61A Gremlin Hava Araçlarını (GAV) yakalamak için dokuz kez deneme yapan kurum, başarılı olamadı. Başarısızlığı, bağıl dolaşımın beklenenden güçlü olmasına bağlayan DARPA, GAV’ların paraşüt vasıtasıyla yere indiğini ifade etti.

    Her deneme sonrası elde edilen verilerin titizlikle incelendiğini ve bu kapsamda tasarım ve model güncellemeleri üzerinde çalıştıklarını belirten DARPA yetkilileri, 2021’nin ortalarında dördüncü denemeyi icra edeceklerini ifade etti.

    Gremlin projesinde C-130J nakliye uçağından fırlatılan dört adet dronun 30 dakika içinde havda yakalanması hedefleniyor. DARPA’ya göre yıllardır üzerinde çalışılan proje, İHA’ların ihtilaf durumlarında kullanılma potansiyeli çok ciddi biçimde artıracak.

    DARPA, Gremlin sürü İHA projesinde dronları havada yakalama testlerine devam ediyor

    Yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanan GAV’ların, devre dışı bırakılmadan önce en az 20 kez uçabilmesi bekleniyor. C-130J tarafından yakalanacak dronların 24 içinde yeniden uçabilecek hale geleceği ifade ediliyor. Bu sayede maliyetlerin de ciddi oranda düşeceği söyleniyor.



    https://www.engadget.com/darpa-drones-gremlins-project-test-flights-165741661.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    hanahmet (ahmet han ayas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yarım saatte 4 dron yakalayacak. Bu rakam sıkıntılı . . .
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    SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    starcraft oyunundaki saldiri balonlari gercek oluyor.
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