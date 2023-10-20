Vivo bütçe odaklı Y33T 2023'ü tanıttı: Fiyatı ve özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Vivo yeni bütçe dostu telefonu Vivo Y33T 2023'ü Çin'de duyurdu. Günümüzün trendi düz kenarlara sahip olan telefon 186 gram ağırlığa sahip. Ön tarafa baktığımızda 6.56 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde, 60 Hz yenileme hızına sahip damla çentikli LCD bir ekran bizi karşılıyor.

İşlemci tarafında ise giriş seviyesi teleonlarda sıklıkla gördüğümüz Mediatek Helio G85 çipsetine yer verilmiş. 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla gelen telefon ekstra olarak 6 GB sanal RAM'e de sahip. 5000 mAh saat bataryayla gelen telefon 15W hızlı şarjı destekliyor. Yazılım tarafında ise Android 13 temelli OriginOS 3 bulunuyor.

Telefonun arka tarafında ise çift kameralı bir düzen görüyoruz. 13 megapiksel ana kameraya 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 megapisel çözünürlüğe sahip selfie kamerası bulunuyor.

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Vivo Y33T 2023'ün teknik özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.56 inç, 1612 x 720 piksel, 60 Hz, LCD

6.56 inç, 1612 x 720 piksel, 60 Hz, LCD Boyutlar: 163.74 x 75.43 x 8.09 mm, 186 g

163.74 x 75.43 x 8.09 mm, 186 g İşlemci: Mediatek Helio G85

Mediatek Helio G85 Hafıza: 6 GB RAM + 6 GB sanal RAM, 128 GB depolama

6 GB RAM + 6 GB sanal RAM, 128 GB depolama Kamera: 13 MP + 2 MP dual kamera, 1080p 30fps video kaydı, 8 MP ön kamera

13 MP + 2 MP dual kamera, 1080p 30fps video kaydı, 8 MP ön kamera Batarya: 5000 mAh, 15 W şarj

5000 mAh, 15 W şarj Bağlantı: 4G, Bluetooth 5.0, USB-C

4G, Bluetooth 5.0, USB-C Diğer: Yanda parmak izi sensörü, microsd kart desteği

Wild Green ve Crystal Purple isimli iki renk ile gelecek olan telefon Çin'de 749 yuan (110 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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Vivo bütçe odaklı Y33T 2023'ü tanıttı: Fiyatı ve özellikleri nele