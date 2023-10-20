Vivo bütçe odaklı Y33T 2023'ü tanıttı: Fiyatı ve özellikleri neler?

İşlemci tarafında ise giriş seviyesi teleonlarda sıklıkla gördüğümüz Mediatek Helio G85 çipsetine yer verilmiş. 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla gelen telefon ekstra olarak 6 GB sanal RAM'e de sahip. 5000 mAh saat bataryayla gelen telefon 15W hızlı şarjı destekliyor. Yazılım tarafında ise Android 13 temelli OriginOS 3 bulunuyor.
Telefonun arka tarafında ise çift kameralı bir düzen görüyoruz. 13 megapiksel ana kameraya 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 megapisel çözünürlüğe sahip selfie kamerası bulunuyor.
Vivo Y33T 2023'ün teknik özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.56 inç, 1612 x 720 piksel, 60 Hz, LCD
- Boyutlar: 163.74 x 75.43 x 8.09 mm, 186 g
- İşlemci: Mediatek Helio G85
- Hafıza: 6 GB RAM + 6 GB sanal RAM, 128 GB depolama
- Kamera: 13 MP + 2 MP dual kamera, 1080p 30fps video kaydı, 8 MP ön kamera
- Batarya: 5000 mAh, 15 W şarj
- Bağlantı: 4G, Bluetooth 5.0, USB-C
- Diğer: Yanda parmak izi sensörü, microsd kart desteği
Wild Green ve Crystal Purple isimli iki renk ile gelecek olan telefon Çin'de 749 yuan (110 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/10/20/vivo-y33t-launch-china-features-price/ https://www.smartprix.com/mobiles/vivo-y33t-4g-2023-ppd17uq0qsdq Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.