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    Vivo bütçe odaklı Y33T 2023'ü tanıttı: Fiyatı ve özellikleri neler?

    Vivo bütçe dostu yeni giriş seviyesi telefonu Vivo Y33T 2023'ü Çin'de piyasaya sürdü. Fiyatıyla öne çıkan telefon hangi özellikleri bize sunuyor hep birlikte bakalım.
    Vivo bütçe odaklı Y33T 2023'ü tanıttı: Fiyatı ve özellikleri nele Tam Boyutta Gör
    Vivo yeni bütçe dostu telefonu Vivo Y33T 2023'ü Çin'de duyurdu. Günümüzün trendi düz kenarlara sahip olan telefon 186 gram ağırlığa sahip. Ön tarafa baktığımızda 6.56 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde, 60 Hz yenileme hızına sahip damla çentikli LCD bir ekran bizi karşılıyor.

    İşlemci tarafında ise giriş seviyesi teleonlarda sıklıkla gördüğümüz Mediatek Helio G85 çipsetine yer verilmiş. 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla gelen telefon ekstra olarak 6 GB sanal RAM'e de sahip. 5000 mAh saat bataryayla gelen telefon 15W hızlı şarjı destekliyor. Yazılım tarafında ise Android 13 temelli OriginOS 3 bulunuyor.

    Telefonun arka tarafında ise çift kameralı bir düzen görüyoruz. 13 megapiksel ana kameraya 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 megapisel çözünürlüğe sahip selfie kamerası bulunuyor.

    Vivo Y33T 2023'ün teknik özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: 6.56 inç, 1612 x 720 piksel, 60 Hz, LCD
    • Boyutlar: 163.74 x 75.43 x 8.09 mm, 186 g
    • İşlemci: Mediatek Helio G85
    • Hafıza: 6 GB RAM + 6 GB sanal RAM, 128 GB depolama
    • Kamera: 13 MP + 2 MP dual kamera, 1080p 30fps video kaydı, 8 MP ön kamera
    • Batarya: 5000 mAh, 15 W şarj
    • Bağlantı: 4G, Bluetooth 5.0, USB-C 
    • Diğer: Yanda parmak izi sensörü, microsd kart desteği

    Wild Green ve Crystal Purple isimli iki renk ile gelecek olan telefon Çin'de 749 yuan (110 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/10/20/vivo-y33t-launch-china-features-price/ https://www.smartprix.com/mobiles/vivo-y33t-4g-2023-ppd17uq0qsdq
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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