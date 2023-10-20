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Honor'un sene başında duyurduğu X9a'nın halefi olan Honor X9b'nin özellikleri ortaya çıktı. Listelerde gözükmeye başlayan telefon yakında resmi olarak duyurulacak. Peki yeni telefon bize neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Düşmelere karşı dayanıklı ekran

Honor X9b, 185 gram ağırlığı ve 7.98 mm kalınlığıyla günümüz telefonlarına göre ince ve hafif olduğu söylenebilir. Telefon, düşmelere karşı ekran, çerçeve ve iç kompanentlerden oluşan üç seviyeli korumaya sahip. Ayrıca ekranda düşme etkisini 1.2 kat absorbe eden mikron boyutunda gözeneklere sahip bir malzeme kullanılmış.

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Telefonun teknik özellikleri

Ekran özelliklerine baktığımızda 6.78 inç boyutunda 2652x1200 çözünürlüğünde kavisli bir ekranla karşılaşıyoruz. AMOLED panelin kullanıldığı ekran 120 Hz yenileme hızına, 10 bit renk derinliğine sahip.

İşlemci tarafında ise Snapdragon 6 Gen 1 çipseti kullanılmış. Telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. 256 GB depolama ise standart olarak sunuluyor. Pil tarafında ise 35 W şarj hızını destekleyen 5800 mAh batarya bulunuyor. Telefon Android 13 tabanlı Magic OS 7.2 işletim sistemiyle geliyor.

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Kamera tarafına baktığımızda önde 16 megapiksel kamera, arkada ise 108 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. 5G, Çift SIM, NFC gibi özelliklere de yer verilen telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de unutulmamış.

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Sunrise Orange, Midnight Black ve Emerald Green adında üç renk seçeneğiyle piyasaya sunulacak olan telefonun henüz fiyatı belli değil. Telefonun Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu da belirtelim.

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Honor X9b'nin özellikleri ortaya çıktı: Yakında piyasaya çıkıyor