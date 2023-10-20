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    Anlık Bildirim

    Honor X9b'nin özellikleri ortaya çıktı: Yakında piyasaya çıkıyor

    Honor X9a'nın halefi olan Honor X9b'nin özellikleri ortaya çıktı. Listelerde görünmeye başlayan telefon yakında piyasaya çıkacak. İlginç özellikleri olan telefon bize neler sunuyor?

    Honor X9b'nin özellikleri ortaya çıktı: Yakında piyasaya çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Honor'un sene başında duyurduğu X9a'nın halefi olan Honor X9b'nin özellikleri ortaya çıktı. Listelerde gözükmeye başlayan telefon yakında resmi olarak duyurulacak. Peki yeni telefon bize neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Düşmelere karşı dayanıklı ekran

    Honor X9b, 185 gram ağırlığı ve 7.98 mm kalınlığıyla günümüz telefonlarına göre ince ve hafif olduğu söylenebilir. Telefon, düşmelere karşı ekran, çerçeve ve iç kompanentlerden oluşan üç seviyeli korumaya sahip. Ayrıca ekranda düşme etkisini 1.2 kat absorbe eden mikron boyutunda gözeneklere sahip bir malzeme kullanılmış.

    Honor X9b'nin özellikleri ortaya çıktı: Yakında piyasaya çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Telefonun teknik özellikleri

    Ekran özelliklerine baktığımızda 6.78 inç boyutunda 2652x1200 çözünürlüğünde kavisli bir ekranla karşılaşıyoruz. AMOLED panelin kullanıldığı ekran 120 Hz yenileme hızına, 10 bit renk derinliğine sahip.

    İşlemci tarafında ise Snapdragon 6 Gen 1 çipseti kullanılmış. Telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. 256 GB depolama ise standart olarak sunuluyor. Pil tarafında ise 35 W şarj hızını destekleyen 5800 mAh batarya bulunuyor. Telefon Android 13 tabanlı Magic OS 7.2 işletim sistemiyle geliyor.

    Honor X9b'nin özellikleri ortaya çıktı: Yakında piyasaya çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Kamera tarafına baktığımızda önde 16 megapiksel kamera, arkada ise 108 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. 5G, Çift SIM, NFC gibi özelliklere de yer verilen telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de unutulmamış.

    Sunrise Orange, Midnight Black ve Emerald Green adında üç renk seçeneğiyle piyasaya sunulacak olan telefonun henüz fiyatı belli değil. Telefonun Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu da belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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