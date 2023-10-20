Honor X9b'nin özellikleri ortaya çıktı: Yakında piyasaya çıkıyor

Honor'un sene başında duyurduğu X9a'nın halefi olan Honor X9b'nin özellikleri ortaya çıktı. Listelerde gözükmeye başlayan telefon yakında resmi olarak duyurulacak. Peki yeni telefon bize neler sunuyor hep birlikte bakalım.
Düşmelere karşı dayanıklı ekran
Honor X9b, 185 gram ağırlığı ve 7.98 mm kalınlığıyla günümüz telefonlarına göre ince ve hafif olduğu söylenebilir. Telefon, düşmelere karşı ekran, çerçeve ve iç kompanentlerden oluşan üç seviyeli korumaya sahip. Ayrıca ekranda düşme etkisini 1.2 kat absorbe eden mikron boyutunda gözeneklere sahip bir malzeme kullanılmış.
Telefonun teknik özellikleri
Ekran özelliklerine baktığımızda 6.78 inç boyutunda 2652x1200 çözünürlüğünde kavisli bir ekranla karşılaşıyoruz. AMOLED panelin kullanıldığı ekran 120 Hz yenileme hızına, 10 bit renk derinliğine sahip.
İşlemci tarafında ise Snapdragon 6 Gen 1 çipseti kullanılmış. Telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. 256 GB depolama ise standart olarak sunuluyor. Pil tarafında ise 35 W şarj hızını destekleyen 5800 mAh batarya bulunuyor. Telefon Android 13 tabanlı Magic OS 7.2 işletim sistemiyle geliyor.
Kamera tarafına baktığımızda önde 16 megapiksel kamera, arkada ise 108 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. 5G, Çift SIM, NFC gibi özelliklere de yer verilen telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de unutulmamış.
Sunrise Orange, Midnight Black ve Emerald Green adında üç renk seçeneğiyle piyasaya sunulacak olan telefonun henüz fiyatı belli değil. Telefonun Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.