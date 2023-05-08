Vivo iQOO Neo 8 ve iQOO Pad yakında geliyor: Özellikleri netleşti

iQOO Neo 8 ve 8 Pro özellikleri
Bildirilenlere göre iQOO Neo 8 serisi, Neo 8 ve Neo 8 Pro olmak üzere iki premium akıllı telefondan oluşacak. Neo 8 Pro'dan başlayacak olursak, cihaz ön tarafta 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında 5000mAh pil, MediaTek Dimensity 9200+ ve 120W hızlı şarj sunacağı belirtilen telefonun arka bölümünde ise OIS destekli 50MP 1/1,5 inç birincil kamera ve iki yardımcı sensör eşlik edecek.
Temel model Neo 8 modelinin ise, 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.78 inç ekran, 120W hızlı şarj destekli 5000mAh pil gibi benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Ancak abisine kıyasla Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. Telefonun diğer ayrıntıları ise henüz netleşmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah