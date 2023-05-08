Tam Boyutta Gör Vivo'nun alt markalarında iQOO, merakla beklenen Neo 8 serisi ve ilk tableti iQOO Pad için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda mevcut sızıntılar 23 Mayıs tarihli bir lansman etkinliğine işaret ederken, her iki modelin de yolda olduğunu doğrulandı. Şimdi tanınan bir sızıntı kaynağı tarafından, iQOO Pad, iQOO Neo 8 ve Neo 8 Pro'nun özellikleri gün yüzüne çıktı.

iQOO Neo 8 ve 8 Pro özellikleri

Bildirilenlere göre iQOO Neo 8 serisi, Neo 8 ve Neo 8 Pro olmak üzere iki premium akıllı telefondan oluşacak. Neo 8 Pro'dan başlayacak olursak, cihaz ön tarafta 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında 5000mAh pil, MediaTek Dimensity 9200+ ve 120W hızlı şarj sunacağı belirtilen telefonun arka bölümünde ise OIS destekli 50MP 1/1,5 inç birincil kamera ve iki yardımcı sensör eşlik edecek.

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Temel model Neo 8 modelinin ise, 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.78 inç ekran, 120W hızlı şarj destekli 5000mAh pil gibi benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Ancak abisine kıyasla Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. Telefonun diğer ayrıntıları ise henüz netleşmedi.

Tam Boyutta Gör iQOO'un ilk tablet modeli iQOO Pad'in ise, yeniden markalanmış bir Vivo Pad 2 olacağı söyleniyor. Buna göre yeni cihaz, 144Hz yenileme hızı ve 2K+ çözünürlük sunan 12.1 inç LCD ekran, Dimensity 9000 yonga seti, 44W hızlı şarj destekli 10.000mAh pil, 13MP+8 MP arka kamera ve 8MP ön kamera ile vitrine çıkacak.

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Vivo iQOO Neo 8 ve iQOO Pad yakında geliyor: Özellikleri netleşti