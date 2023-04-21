Vivo Pad 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

12 inçlik LCD ekrana sahip olan Vivo Pad 2, yan tarafına tutturulabilen kalem ve klavye ile uyumlu. Pad 2, kullanıcılara kalemle bir kâğıda yazıyormuş hissi veren, dokunsal geri bildirim sağlayan Vivo’nun kendi geliştirdiği yazma motoruna sahip.
6w’a kadar ses çıkışı sağlayan dört hoparlör ve iki tweeter ile donatılan tablet, hafif ve ince form faktörüyle metalik yekpare bir gövdeye sahip. Tabletin arkasını çevirdiğimizde dairesel kamera modülü karşımıza çıkıyor. Arkadaki ana kamera 13MP; bir de 2MP makro kamera var. Öne bakan kamera ise 8MP.
Dimensity 9000 işlemcili tablet, 12 GB LPDDR5 RAM, 512GB UFS 3.1 depolama ile geliyor. Tablet, gücünü 44w hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh bataryadan alıyor. Yazılım tarafında, tablet, Android 13 tabanlı OriginOS 3 ile geliyor.
Vivo Pad 2 fiyatı ve çıkış tarihi
Vivo Pad 2, 24 Nisan’da satışa çıkacak. Tabletin başlangıç fiyatı; 348 dolar. Tabletin aksesuarlarından Vivo Pencil’ın fiyatı; 72 dolar, Smart Touch Keyboard’un fiyatı; 87 dolar. Bellek ve depolama alanına göre Pad 2 fiyatları ise şu şekilde:
- 8GB + 128GB: 348 dolar
- 8GB + 256GB: 401 dolar
- 12GB + 256GB: 450 dolar
- 12GB + 512GB: 494 dolar
Vivo Pad 2 özellikleri
- Ekran: 12.1 inç, 2800×1968 piksel, 144Hz, HDR10, 600 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 (4nm)
- Bellek: 8GB / 12GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB / 512GB
- İşletim sistemi: Android 13, OriginOS 3
- Arka kamera: 13MP f/2.2, 2MP makro f/2.4
- Ön kamera: 8MP f/2.0
- Boyut ve ağırlık: 266.03×191.60×6.59mm, 585g
- Bağlantı: Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB-C, NFC
- Batarya: 10000mAh, 44W hızlı şarj
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
son derece güzel
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)