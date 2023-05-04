Vivo'dan Anneler Günü kampanyası: Çay makinesi hediye

Tam Boyutta Gör Türkiye’de akıllı telefon üretimi yapan Vivo, Anneler Günü’ne özel kampanya başlattı. Bu sene 14 Mayıs’a denk gelen Anneler Günü’nde telefon almayı düşünüyorsanız bu kampanyayı değerlendirebilirsiniz.

Vivo V25, Vivo Y35, Vivo Y22s 6+128GB modellerinden birini satın alan müşterilere 1.299 TL değerinde Tefal My Tea Çay Makinesi hediye ediliyor. Ayrıca bu telefon modellerinde ekstra 1 yıl garanti hediyesi ve sepette ek indirimler sunuluyor.

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Anneler Günü kampanyası, Vivo’nun kendi online satış mağazası myvivoshop.com’da geçerli olacak. Kampanya süresi hakkında herhangi bir bilgi belirtilmezken kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu ifade ediliyor.

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