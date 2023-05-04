Vivo'dan Anneler Günü kampanyası: Çay makinesi hediye

Vivo V25, Vivo Y35, Vivo Y22s 6+128GB modellerinden birini satın alan müşterilere 1.299 TL değerinde Tefal My Tea Çay Makinesi hediye ediliyor. Ayrıca bu telefon modellerinde ekstra 1 yıl garanti hediyesi ve sepette ek indirimler sunuluyor.
Anneler Günü kampanyası, Vivo’nun kendi online satış mağazası myvivoshop.com’da geçerli olacak. Kampanya süresi hakkında herhangi bir bilgi belirtilmezken kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah