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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo'nun V1950A model adıyla yeni bir telefonu TENAA'da listelendi

    Vivo, V1950A model adıyla yeni bir cihazın sertifikasını aldı. Orataya çıkan cihaz özellikleri, V1950A modelinin, Vivo Nex 3 5G'nin bir varyantı olarak piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Vivo'nun V1950A model adıyla yeni bir telefonu TENAA'da listelendi

    Vivo'nun, V1950A modelini taşıyan yeni bir üst düzey telefon piyasaya sürmek için hazırlandığı bildiriliyor. Birkaç gün önce, cihaz TENAA sertifikasını aldı ve şimdi, tüm teknik özellikleri ve görüntüleri Çin düzenleyici otoritesinin veritabanında çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Vivo V1950A, yeni Vivo Nex 3 5G'nin varyantı olarak piyasaya sürüleceği ve Snapdragon 865 tarafından destekleneceği bildirildi.

    Vivo V1950A teknik özellikler

    Vivo V1950A, üçlü arka kurulumuda 64 megapiksel birincil kameraya ve önde 16 megapiksellik selfie kamerasına sahip olacak. Telefonda, 6.89 inç Full HD+ (1080×2256) AMOLED ekran bulunacak. TENAA'daki görüntüler; çentiksiz, çok ince üst ve alt çerçeveleri olmayan kavisli bir ekran gösteriyor. Telefonun arkasında, kırmızı renkli kapak ve üç lensli yuvarlak bir kamera modülü gösteriliyor. Telefonun en az 4.200mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

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    Telefon, 8GB ram+ 128GB depolama ve 8GB ram + 256GB depolama olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle sunulacak. V1950A, çift modlu 5G desteği olan 2.84GHz hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 865 işlemci ile güçlendirilecek.



    https://www.gsmarena.com/vivo_1950a_nex_3_5g_full_specs_tenaa-news-40970.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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