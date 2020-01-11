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    Google, Play Store'dan 1700 uygulamayı kaldırdı

    Google Play Store kötü amaçlı uygulamaların kurbanı oldu. Google, Play Store'dan "Joker" kötü amaçlı yazılım bulaşmış olan 1.700 uygulamayı tespit etti ve tespit edilen uygulamaları kaldırdı.
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Play Store'dan 1700 uygulamayı kaldırdı
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    Google'ın yayınladığı son raporlar, aktif olarak SMS ve fatura sahtekarlığıyla müşterileri uygulamalarına çeken Joker (veya Bread) adlı kötü amaçlı yazılım bulaştığını belirterek Play Store'dan, geçtiğimiz yıl toplam indirilmesi 472 bin olan 24 uygulama da dahil olmak üzere yaklaşık 1700 uygulamanın kaldırdığını ortaya koyuyor.

    Joker, SMS sahtekarlığı ve fatura dolandırıcılığı yapıyordu

    Kötü amaçlı yazılım 2017'de başladı ve SMS sahtekarlığı yapıyordu. Google, SMS izninin kullanımını kısıtladıktan sonra, fatura dolandırıcılığına geçiş yaptı. Bir blog yayınında Google, Joker adlı kötü amaçlı yazılım ailesinin tespit edilmemek için her türlü gizleme tekniğini kullandığını iddia ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Google Play Store'a yorumlar sekmesi ekleniyor"

    Joker kötü amaçlı yazılım bulaşmış uygulamaları indiren kullanıcılar, uygulamalarda da sorunlar buldular. Çoğu durumda, uygulama özellikleri yükledikleri uygulama ile eşleşmez.



    https://thenextweb.com/apps/2020/01/10/google-joker-malware-play-store/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Psychotechnic 1 hf. en beğenilen
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    9unkarekoku 5 gün
    İşten çıkarken .. günü yağ İngilizce
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    joven 1 hf.
    sanırım butip zararlı uygulamalar beleş olduğundan olsa gerek bulanık suda balık avına çıkmış çakalların oltalarına sazanlar geliyorlar olsa gerek.
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    Psychotechnic 1 hf. en beğenilen
    Yine google çeviriden kopyalama bir haber tebrik ederim
    Yanıtla +27
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