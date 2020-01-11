Google, Play Store'dan 1700 uygulamayı kaldırdı

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Google'ın yayınladığı son raporlar, aktif olarak SMS ve fatura sahtekarlığıyla müşterileri uygulamalarına çeken Joker (veya Bread) adlı kötü amaçlı yazılım bulaştığını belirterek Play Store'dan, geçtiğimiz yıl toplam indirilmesi 472 bin olan 24 uygulama da dahil olmak üzere yaklaşık 1700 uygulamanın kaldırdığını ortaya koyuyor.

Joker, SMS sahtekarlığı ve fatura dolandırıcılığı yapıyordu

Kötü amaçlı yazılım 2017'de başladı ve SMS sahtekarlığı yapıyordu. Google, SMS izninin kullanımını kısıtladıktan sonra, fatura dolandırıcılığına geçiş yaptı. Bir blog yayınında Google, Joker adlı kötü amaçlı yazılım ailesinin tespit edilmemek için her türlü gizleme tekniğini kullandığını iddia ediyor.

Ayrıca Bkz. "Google Play Store'a yorumlar sekmesi ekleniyor"

Joker kötü amaçlı yazılım bulaşmış uygulamaları indiren kullanıcılar, uygulamalarda da sorunlar buldular. Çoğu durumda, uygulama özellikleri yükledikleri uygulama ile eşleşmez.

https://thenextweb.com/apps/2020/01/10/google-joker-malware-play-store/

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