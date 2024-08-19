Vivo’nun yeni modeli gerçekten devasa bir batarya ile geliyor

Vivo'nun merakla beklenen Y300 serisi, yakında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu seride, vivo Y300 ve Y300 Pro olmak üzere iki modelin yer alması bekleniyor. Özellikle Pro modelinin Çin'deki 3C sertifikasını almış olması, lansmanın yaklaştığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Son günlerde internete sızan vivo Y300 Pro'nun kutu görselleri, cihazın önemli bir özelliğini gözler önüne serdi. Kutu üzerinde yer alan bilgilere göre, vivo Y300 Pro'nun 6500 mAh kapasiteye sahip devasa bir bataryayla geleceği doğrulandı. Bu özellik, daha önce bir Weibo kullanıcısının iddiaları arasında yer almıştı. Kutu üzerinde "aşırı uzun ömürlü" şeklinde tanımlanan batarya kapasitesi, telefonun en önemli satış odaklarından biri olarak öne çıkıyor.

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İşte selefi Y200 serisinin bazı önemli özellikleri

Kutu renginden yola çıkarak, cihazın mor renk seçeneğiyle piyasaya sürülebileceği de spekülasyonlar arasında. Öte yandan, daha önce 3C sertifikasıyla onaylanan 80W hızlı şarj desteği de bu modelin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, telefonun diğer teknik özellikleri hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Y300 Pro'nun selefi olan vivo Y200 Pro, Mayıs ayında piyasaya sürülmüş ve oldukça ilgi görmüştü. Bu modelde, 6.78 inç FHD+ ekran, Snapdragon 695 5G işlemci ve 5000 mAh batarya gibi özellikler yer alıyordu. 44W şarj desteği sunan Y200 Pro, sadece 7.5 mm kalınlığında ve 172 gram ağırlığındaydı. Vivo'nun, Y300 Pro modelinde daha büyük bir bataryaya geçiş yapmasıyla, cihazın kalınlık ve elde tutuş hissi nasıl etkilenecek, merakla bekleniyor.

Kamera tarafında ise Y200 Pro, 64 MP ana kamera ve 2 MP makro lens ile donatılmıştı. Ön kamerada ise 16 MP çözünürlükte bir sensör yer alıyordu. Vivo Y300 Pro'nun, bu özellikleri ne ölçüde geliştireceği ise şimdiden teknoloji severlerin ilgi odağı olmuş durumda.

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