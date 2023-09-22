Vivo S Flip ve V Flip ufukta göründü: İşte beklenen özellikler

Vivo S Flip ve V Flip ufukta göründü
Vivo, Vivo S Flip ve Vivo V Flip olarak adlandırılan iki yeni model için ticari marka başvurusunda bulundu. Her iki telefonun özellikleri şu an için bilinmiyor olsa da, Flip form faktörüne sahip olacağı doğrulandı diyebiliriz. Ayrıca mevcut isimlendirme şeması, bütçe odaklı bir modele de işaret ediyor olabilir. Niketim üst segment cihazların X serisi altında toplandığını görüyoruz. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.
Ayrıca fikir vermesi açısısından markanın daha önceki Flip telefonlarına göz atabiliriz. Bilmeyenler için Vivo, geçtiğimiz haftalarda Çin pazarına özel Vivo X Flip modelini duyuırdu. Akıllı telefon dış bölümde 2 inçlik bir AMOLED ekran, iç bölümde ise 120Hz yenileme hızı ve 2520 x 1080 çözünürlük sunan 6,7 inç boyutlarında AMOLED ekranla geliyor.
Gücünü ise 12GB'a kadar RAM ile eşleştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan alan telefon, 44W şarj desatekli 4.400mAh pil paketi ile kutusundan çıkıyor. Kamera bölümünde ise X Flip, arka yüzünde 50MP Zeiss kamera ve 12MP Ultra geniş açılı sensörler, ön yüzünde ise 32 MP selfie kamerası sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.