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    Uygun fiyatlı Vivo Y17s tanıtıldı: İşte özellikleri

    Vivo, Y serisi yeni akıllı telefonunu sessiz sedasız tanıttı. Singapur'da tanıtılan Vivo Y17s, bütçe dostu telefon arayanlar için yeni seçeneklerden biri olacak.
    Vivo Y17s tanıtıldı işte özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo Y17s, delik çentikli ekranı, 50MP arka kamerası, MediaTek işlemcisi, büyük bataryası ile giriş seviye akıllı telefon modeli olarak karşımızda. Vivo Y17s özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

    Vivo Y17s, 720x1612 çözünürlük, 269ppi piksek yoğunluğu, 60Hz yenileme hızı, 840 nit parlaklık sunan 6.56 inç IPS LCD panele sahip. 8MP selfie kameralı telefon, 50MP (birincil) ve 2MP (bokeh) kameradan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. Vivo, kameralarda kullanılan sensörler konusunda bilgi paylaşmadı. MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alan telefon, 6GB RAM (LPDDR4x) ve 128GB (eMMC 5.1) depolama sunuyor. Dahili depolama alanını genişletmek isteyenler için microSD kart yuvası mevcut.

    Android 13 işletim sistemiyle gelen yeni Vivo Y17s, 15w şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip. Vivo’nun pil ömrüne ilişkin paylaştığı değerler şu şekilde: 13 saat Instagram Reels video izleme, 19 saat YouTube, 5 saat PUBG, 60 saat müzik dinleme. IP5x ve IPX4 sertifikalarına sahip olan telefon, açık uygulamalar arasına belli bir uygulamayı sabitleme, konum ve diğer kişisel verileri silerek fotoğraf paylaşma, bölünmüş ekran modu, ana ekrana kısayol atama gibi özellikler içeren FunTouch OS ile geliyor.

    Vivo Y17s fiyatı

    Mor ve yeşil renkleri ile Vivo Y17s, 146 dolar fiyat etiketiyle Singapur’da satışa çıktı. Vivo’nun bu modeli de başka pazarlarda satışa sunması bekleniyor.

    Vivo Y17s özellikleri

    • Ekran: 6.56 inç, 1612x720, 60Hz, 269ppi, LCD
    • İşlemci: MediaTek Helio G85
    • Bellek: 6GB RAM (LPDDR4x)
    • Depolama: 128GB (eMMC 5.1) + microSD ile 1TB'a kadar
    • Arka kamera: 50MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4)
    • Ön kamera: 8MP (f/2.0)
    • Batarya: 5000 mAh, 15W şarj
    • Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13
    • Boyut ve ağırlık: 163.74 x 75.43 x 8.09mm, 186 g
    • Renkler: Mor, Yeşil
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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