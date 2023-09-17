Uygun fiyatlı Vivo Y17s tanıtıldı: İşte özellikleri

Vivo Y17s, 720x1612 çözünürlük, 269ppi piksek yoğunluğu, 60Hz yenileme hızı, 840 nit parlaklık sunan 6.56 inç IPS LCD panele sahip. 8MP selfie kameralı telefon, 50MP (birincil) ve 2MP (bokeh) kameradan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. Vivo, kameralarda kullanılan sensörler konusunda bilgi paylaşmadı. MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alan telefon, 6GB RAM (LPDDR4x) ve 128GB (eMMC 5.1) depolama sunuyor. Dahili depolama alanını genişletmek isteyenler için microSD kart yuvası mevcut.
Android 13 işletim sistemiyle gelen yeni Vivo Y17s, 15w şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip. Vivo’nun pil ömrüne ilişkin paylaştığı değerler şu şekilde: 13 saat Instagram Reels video izleme, 19 saat YouTube, 5 saat PUBG, 60 saat müzik dinleme. IP5x ve IPX4 sertifikalarına sahip olan telefon, açık uygulamalar arasına belli bir uygulamayı sabitleme, konum ve diğer kişisel verileri silerek fotoğraf paylaşma, bölünmüş ekran modu, ana ekrana kısayol atama gibi özellikler içeren FunTouch OS ile geliyor.
Vivo Y17s fiyatı
Mor ve yeşil renkleri ile Vivo Y17s, 146 dolar fiyat etiketiyle Singapur’da satışa çıktı. Vivo’nun bu modeli de başka pazarlarda satışa sunması bekleniyor.
Vivo Y17s özellikleri
- Ekran: 6.56 inç, 1612x720, 60Hz, 269ppi, LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- Bellek: 6GB RAM (LPDDR4x)
- Depolama: 128GB (eMMC 5.1) + microSD ile 1TB'a kadar
- Arka kamera: 50MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4)
- Ön kamera: 8MP (f/2.0)
- Batarya: 5000 mAh, 15W şarj
- Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13
- Boyut ve ağırlık: 163.74 x 75.43 x 8.09mm, 186 g
- Renkler: Mor, Yeşil
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.