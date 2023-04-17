Vivo S17, S17 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı

Vivo'nun yeni telefonları şekilleniyor
Ek olarak Vivo S17 ve S17 Pro'nun 1.5K çözünürlük sunan BOE tarafından sağlanan bir OLED ekrana sahip olacağı aktarılıyor. Ekran boyutları konusunda bir bilgi yok fakat ekranların kavisli kenarlara sahip olması beklenmekte. Vivo S17 ve S17 Pro'nun arka kamera kurulumu, optik görüntü sabitlemeyi (OIS) desteklediği söylenen 50 megapiksel Sony IMX766V sensörüne dayanacak. Buna ek olarak 12 megapiksel IMX663 telefoto kamera da bulunacak. Vivo S17 serisinin arka panelinde yer alacak diğer kameralar hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Son olarak sızıntı, Vivo S17 serisinin 80W hızlı şarjı destekleyeceğini ortaya koyuyor. İlerleyen dönemlerde iki telefon hakkında daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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