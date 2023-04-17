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    Vivo S17, S17 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı

    Vivo'nun yaklaşmakta olan akıllı telefonlarından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Vivo S17 ve Vivo S17 Pro’nun yonga seti, ekran ve kamera detaylarının sızdığı iddia ediliyor.
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    Vivo S17, S17 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun Çin pazarı için S17 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Raporlar, S17 serisinin iç pazarda Honor 90 serisi ve Oppo Reno 10 serisi akıllı telefonlarla rekabet edeceğini gösteriyor. Her üç serinin de Haziran ayında gerçekleşecek olan Çin'in 618 alışveriş festivalinde satışa sunulması bekleniyor.

    Vivo'nun yeni telefonları şekilleniyor

    Vivo S17, S17 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Önceki raporlar, Vivo S17 serisinin Vivo S17e (V2285A), Vivo S17 (V2283A) ve Vivo S17 Pro (V2284A) gibi üç modele sahip olacağını ortaya koymuştu. Şu anda, S17e modeline güç veren yonga seti hakkında bir bilgi yok. Öte yandan Vivo S17'nin Snapdragon 778G veya Snapdragon 782G yonga seti olduğu düşünülen Snapdragon SM7325'e sahip olacağı belirtiliyor. Vivo S17 Pro ise Dimensity 8200 yonga setine sahip olacak. Hatırlamak gerekirse Vivo S16 ve S16 Pro, sırasıyla Snapdragon 870 ve Dimensity 8200 yonga setleri ile donatılmıştı.

    Ek olarak Vivo S17 ve S17 Pro'nun 1.5K çözünürlük sunan BOE tarafından sağlanan bir OLED ekrana sahip olacağı aktarılıyor. Ekran boyutları konusunda bir bilgi yok fakat ekranların kavisli kenarlara sahip olması beklenmekte. Vivo S17 ve S17 Pro'nun arka kamera kurulumu, optik görüntü sabitlemeyi (OIS) desteklediği söylenen 50 megapiksel Sony IMX766V sensörüne dayanacak. Buna ek olarak 12 megapiksel IMX663 telefoto kamera da bulunacak. Vivo S17 serisinin arka panelinde yer alacak diğer kameralar hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Son olarak sızıntı, Vivo S17 serisinin 80W hızlı şarjı destekleyeceğini ortaya koyuyor. İlerleyen dönemlerde iki telefon hakkında daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.

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