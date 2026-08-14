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    Samsung, One UI 9.5’te görsel değişikliklere gidiyor: İşte ilk detaylar

    Samsung’un yeni One UI 9.5 güncellemesine ilişkin detaylar sızdırıldı. Yeni sürüm, yenilenen arayüz tasarımının yanı sıra Samsung AI destekli yeni arama özellikleri sunacak.

    Samsung One UI 9.5’te arayüzü yeniliyor: İşte ilk detaylar Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy cihazları için bir sonraki büyük yazılım güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. One UI 9.5'e ilişkin yeni bir sızıntı, şirketin arayüzde yapacağı tasarım değişikliklerinin yanı sıra yapay zeka destekli bazı yeni sistem özelliklerini de ortaya çıkardı.

    Arayüz öğeleri daha belirgin hale gelecek

    Fahad Ali Javed tarafından X üzerinde paylaşılan ekran görüntülerine göre One UI 9.5, arayüzün görsel yapısında daha fazla derinlik sağlayan bazı tasarım dokunuşları içerecek. Samsung'un ana ekran widget'larında, alt navigasyon çubuğunda ve üst bölümdeki işlem butonlarında daha belirgin arka plan gölgelendirmeleri kullanacağı görülüyor.

    Samsung One UI 9.5’te arayüzü yeniliyor: İşte ilk detaylar Tam Boyutta Gör

    Samsung One UI 9.5’te arayüzü yeniliyor: İşte ilk detaylar Tam Boyutta Gör

    Düz katmanlar yerine hafif gölgeler ve buzlu cam benzeri efektlerin kullanılması, arayüzdeki farklı öğelerin birbirinden daha net ayrılmasını sağlayacak. Böylece One UI'ın daha modern, katmanlı ve görsel açıdan daha rafine bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

    Telefon uygulamasına Samsung AI desteği

    Sızıntının en dikkat çekici detaylarından biri ise Telefon uygulamasındaki değişiklik. Samsung'un arama ekranına sistem seviyesinde bir arama özelliği eklemeye hazırlandığı belirtiliyor. Samsung AI tarafından destekleneceği söylenen bu özellik, şirketin sistem genelinde kullandığı Finder aracına benzer şekilde çalışacak.

    Kullanıcıların doğrudan numara çevirme ekranından kişiler, geçmiş etkileşimler, ilgili bilgiler ve gerçekleştirilebilecek işlemler hakkında arama yapabilmesi bekleniyor. Böylece farklı menüler arasında geçiş yapmadan ilgili bilgilere ulaşmak mümkün hale gelebilir.

    One UI 9.5 ile birlikte Samsung'un daha önce sızıntılarda ortaya çıkan yerleşik App Lock özelliğini de sunması bekleniyor. Bu özellik, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan belirli uygulamaları kilitlemesine olanak tanıyabilir.

    Samsung şu anda One UI 9.5 hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Şirketin mevcut One UI 9 sürümünü henüz Galaxy cihazlarının tamamına yaymadığı düşünüldüğünde, yeni sürümün kullanıma sunulmasına daha uzun bir süre bulunuyor.

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