Samsung’tan Google’a büyük şok: Varsayılan arama motoru Bing olabilir

Google, Samsung'u kaybedebilir
The New York Times tarafından belirtildiği gibi Google, Samsung'un Galaxy cihazları için varsayılan arama motoru olarak Microsoft Bing'i tercih etmesinin, sunduğu AI özelliklerinden kaynaklandığına güçlü bir şekilde inanıyor. Ve Samsung'un şimdiden Bing'e geçmeyi düşünüyor olması, Google'ı adeta 'panik' moduna soktu. Samsung’un Bing’e geçip geçmeyeceği belirsiz ancak Güney Koreli teknoloji devi bu rekabeti avantajına çevirebilir. Örneğin Samsung, Bing’i öne sürerek Google’dan lisans ücretlerinde indirim yapmasını talep edilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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