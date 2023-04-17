Samsung’tan Google’a büyük şok: Varsayılan arama motoru Bing olabilir

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın yeteneklerini web aramalarına getirme yarışı giderek daha da kızışıyor. Microsoft’un yatırımı sonrasında ChatGPT destekli yeni Bing kısa bir süre önce piyasaya sürüldü ve sinyaller Google’a ulaştı. Aktarılanlara göre artık Samsung bile Galaxy telefonlarında ve tabletlerinde Bing'e geçmeyi düşünüyor.

Google, Samsung'u kaybedebilir

Tam Boyutta Gör Google’un hali hazırda iki farklı bakış açısı var gibi görünüyor. Tamamen yeni bir yapay zeka destekli arama motoru ve mevcut motor üzerine eklenen yapay zeka özellikleri. Daha fazla detayın önümüzdeki I/O 2023'te belli olması beklenirken Samsung cephesinde Google’u memnun etmeyecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Şu anda Samsung’un, Bing'i Galaxy cihazlarında varsayılan arama motoru yapmak için Microsoft ile müzakere aşamasında olduğu bildiriliyor. Buna Android tabanlı akıllı telefonlar ve tabletler de dahil.

Google, yapay zeka destekli yeni bir arama motoru geliştiriyor 1 sa. önce eklendi

The New York Times tarafından belirtildiği gibi Google, Samsung'un Galaxy cihazları için varsayılan arama motoru olarak Microsoft Bing'i tercih etmesinin, sunduğu AI özelliklerinden kaynaklandığına güçlü bir şekilde inanıyor. Ve Samsung'un şimdiden Bing'e geçmeyi düşünüyor olması, Google'ı adeta 'panik' moduna soktu. Samsung’un Bing’e geçip geçmeyeceği belirsiz ancak Güney Koreli teknoloji devi bu rekabeti avantajına çevirebilir. Örneğin Samsung, Bing’i öne sürerek Google’dan lisans ücretlerinde indirim yapmasını talep edilebilir.

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