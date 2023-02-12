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    Vivo T2 5G, Google Play Konsol'da ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Vivo'nun yaklaşmakta olan orta segment telefonu Vivo T2 5G, Google Play Konsol'da listelendi. İşte liste sayesinde özellikleri ortaya çıkan cihazın detayları:  
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    Vivo T2 5G'nin özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo T serisinin yeni cihazı T2 5G, lansmana sayılı günler kala Google Play Konsol'da listelendi. Liste, V2222 model numarasına sahip cihazın bazı önemli ayrıntıları doğruladı. Snapdragon 695 SoC güç alan cihaz, 8 GB RAM ile piyasaya sürülecek.

    İşte Vivo T2 5G'nin beklenen özellikleri:

    Vivo T2 5G'nin özellikleri ortaya çıktı

    8 GB RAM ile eşleşen 128 GB depolamaya sahip cihaz, kutudan Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemiyle çıkacak. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip bir Full HD+ ekrana sahip olacak cihazın ön kamerası, su damlası çentiği şeklinde olacak.

    Şimdilik bu özellikleri bilinen cihazın 6 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen lansmanı, yakın bir zamanda ertelenmişti. Henüz yeni bir tarih belirlemeyen şirketin cihazı küresel pazarda satıp satmayacağı ise hâlâ bilinmiyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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