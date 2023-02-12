Vivo T2 5G, Google Play Konsol'da ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Vivo T serisinin yeni cihazı T2 5G, lansmana sayılı günler kala Google Play Konsol'da listelendi. Liste, V2222 model numarasına sahip cihazın bazı önemli ayrıntıları doğruladı. Snapdragon 695 SoC güç alan cihaz, 8 GB RAM ile piyasaya sürülecek.

iPhone 15 serisinin beklenen özellikleri ortaya çıktı 1 sa. önce eklendi

İşte Vivo T2 5G'nin beklenen özellikleri:

8 GB RAM ile eşleşen 128 GB depolamaya sahip cihaz, kutudan Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemiyle çıkacak. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip bir Full HD+ ekrana sahip olacak cihazın ön kamerası, su damlası çentiği şeklinde olacak.

Şimdilik bu özellikleri bilinen cihazın 6 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen lansmanı, yakın bir zamanda ertelenmişti. Henüz yeni bir tarih belirlemeyen şirketin cihazı küresel pazarda satıp satmayacağı ise hâlâ bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.