Vivo T2 5G, Google Play Konsol'da ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

İşte Vivo T2 5G'nin beklenen özellikleri:
8 GB RAM ile eşleşen 128 GB depolamaya sahip cihaz, kutudan Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemiyle çıkacak. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip bir Full HD+ ekrana sahip olacak cihazın ön kamerası, su damlası çentiği şeklinde olacak.
Şimdilik bu özellikleri bilinen cihazın 6 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen lansmanı, yakın bir zamanda ertelenmişti. Henüz yeni bir tarih belirlemeyen şirketin cihazı küresel pazarda satıp satmayacağı ise hâlâ bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah