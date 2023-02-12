iPhone 15 serisinin beklenen özellikleri ortaya çıktı: Yenilenmiş arka kamera tasarımı yolda

Tam Boyutta Gör Bu yılın son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 serisi hakkında ortaya çıkan söylentiler hızla devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir söylenti ise serinin yeni bir kamera tasarımına sahip olabileceği yönünde.

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İşte iPhone 15 serisinin beklenen özellikleri:

Tam Boyutta Gör Apple Hub, Twitter paylaşımında yaklaşmakta olan iPhone 15 serisinin beklenen özelliklerini paylaştı. Tipster ShrimpApplePro'nun Twitter paylaşımına verdiği cevap ise iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yeniden tasarlanmış bir kamera tasarımına sahip olabileceğini ortaya çıkardı. Ancak tipster, kamera kurulumu hakkında daha fazla bilgi açıklamadı.

Apple Hub'ın tweet'i ise iPhone 15 serisinde beklenebilecek bazı temel özellikleri hakkında bilgi vermekte. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile ilgili teknik özellikler arasında, akıllı telefonların sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekranlara sahip olabileceği yer alıyor. Ekranların ayrıca 2.5D cam içeren yeni bir dinamik ada tasarımına sahip olması da bekleniyor. Optik açısından ise iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın 48 megapiksel bir kameraya sahip olması beklenirken, 6 GB RAM ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip bir A16 çipine sahip olması bekleniyor.

Paylaşıma göre iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olacak. Ayrıca aynı iPhone 15 ve 15 Plus'taki gibi ekranın 2.5D cam içeren yeni bir dinamik ada tasarımına sahip olması da bekleniyor. Titanyum çerçeveye sahip olacak iki cihaz, A17 çipinden güç alacak. iPhone 15 Pro Max'in kameralarından periskop kamerası ise 6x veya 10x'e kadar yakınlaştırma desteğine ve 8 GB RAM'e sahip olacak.

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iPhone 15 serisinin beklenen özellikleri ortaya çıktı