iPhone 15 serisinin beklenen özellikleri ortaya çıktı: Yenilenmiş arka kamera tasarımı yolda

İşte iPhone 15 serisinin beklenen özellikleri:
Apple Hub'ın tweet'i ise iPhone 15 serisinde beklenebilecek bazı temel özellikleri hakkında bilgi vermekte. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile ilgili teknik özellikler arasında, akıllı telefonların sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekranlara sahip olabileceği yer alıyor. Ekranların ayrıca 2.5D cam içeren yeni bir dinamik ada tasarımına sahip olması da bekleniyor. Optik açısından ise iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın 48 megapiksel bir kameraya sahip olması beklenirken, 6 GB RAM ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip bir A16 çipine sahip olması bekleniyor.
Paylaşıma göre iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olacak. Ayrıca aynı iPhone 15 ve 15 Plus'taki gibi ekranın 2.5D cam içeren yeni bir dinamik ada tasarımına sahip olması da bekleniyor. Titanyum çerçeveye sahip olacak iki cihaz, A17 çipinden güç alacak. iPhone 15 Pro Max'in kameralarından periskop kamerası ise 6x veya 10x'e kadar yakınlaştırma desteğine ve 8 GB RAM'e sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah