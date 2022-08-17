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Vivo, bugün V25 serisindeki ilk cihaz olarak Vivo V25 Pro 5G'yi tanıttı. Geçen yılki Vivo V23 Pro'nun halefi olan V25 Pro, güneş ışığı veya UV ışınları arka panele çarptığında rengi değiştiren florit Parlama Önleyici (AG) cam tasarıma sahip.

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İşte Vivo V25 Pro'nun teknik özellikleri:

Vivo V25 Pro, Saf Siyah ve Yelken Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Arka panelindeki Parlama Önleyici (AG) cam ise sadece mavi renk seçeneğinde bulunacak. Telefon, 2376 x 1080 piksel çözünürlüğe, 120Hz ekran yenileme hızına ve HDR içerik desteğine sahip 6.56 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip.

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MediaTek Dimensity 1300'den güç alan Vivo V25 Pro, 12 GB'a kadar RAM seçeneğine ve 256 GB'a kadar dahili depolamaya sahip. 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro kamera ile üçlü kamera kurulumuna sahip telefon 32MP göz otomatik odaklamalı bir selfie kamerası ile birlikte geliyor.

Vivo V25 Pro, 66W hızlı şarjı destekleyen 4830 mAh pilden güç alıyor. Ayrıca cihaz yaklaşık 460 dolardan başlayan bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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Vivo V25 Pro tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı