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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo Watch detaylandı: OLED ekran, NFC modülü ve iki farklı boyut

    Çinli teknoloji devi Vivo ilk akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar çıkış yapması planlanan Vivo Watch'un özellikleri hakkında bazı bilgiler internete düştü.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Vivo Watch detaylandı: OLED ekran, NFC modülü ve iki farklı boyut
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    Vivo'nun ilk akıllı saati üzerinde çalıştığını bundan birkaç ay önce öğrenmiştik. Artık cihazla ilgili daha fazla bilgiye sahibiz.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Y9a tanıtıldı: Çentiksiz ekran, 4 arka kamera, 40 watt şarj"

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    Çinli haber kaynağı Digital Chat Station'a göre Vivo Watch, iki boyutta piyasaya sürülecek. Büyük versiyonun (erkek) 46 mm olacağı belirtiliyor. Küçük modelin boyutu hakkında ise bir bilgi yok. Büyük olasılıkla 42 veya 43 mm olacak.

    Vivo Watch detaylandı: OLED ekran, NFC modülü ve iki farklı boyut

    Renkli OLED ekranla gelecek

    Akıllı saat renkli OLED ekran taşıyacak ve NFC modülü sayesinde temassız ödemeleri destekleyecek. Ayrıca kalp atış hızı ve SpO2 ölçümü yapabileceği belirtiliyor.

    Vivo Watch, akıllı saatlerde görmeye alışık olduğumuz uyku izleme ve aktivite takibi gibi birçok standart özelliği bünyesinde barındıracak. 

    Cihazın işletim sistemi henüz netleşmiş değil. Ancak global pazarda Wear OS'lu şekilde satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Vivo Watch en geç bu yılın sonuna kadar piyasada olacak.



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