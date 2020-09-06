Huawei Y9a tanıtıldı: Çentiksiz ekran, 4 arka kamera, 40 watt şarj

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Huawei bundan birkaç gün önce Çin pazarına yönelik Enjoy 20 Plus 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı. Ancak Enjoy modellerinin uluslararası pazara daha sonra farklı isimlerle girdiğini biliyoruz. Bu sefer de aynı şey oldu.

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Çinli şirket bugün Enjoy 20 Plus 5G'nin global versiyonu olarak konumlandırılan Y9a'yı tanıttı. Akıllı telefon bir takım değişikliklere içeriyor. Yani tam anlamıyla kopya bir model değil.

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Çentiksiz ekran

Her iki cihazın da dış görünümü aynı. Amiral gemisi Mate 30'un tasarımından esintiler taşıdıkları söylenebilir. Huawei Y9a, 6.63 inç Full HD+ ekrana sahip fakat ne yazık ki Enjoy 20 Plus 5G gibi 90 Hz desteği yok. Ayrıca daha düşük bir işlemciyle geliyor.

Enjoy 20 Plus 5G, Dimensity 720 platformundan güç alırken global versiyonu MediaTek Helio G80'e layık görülmüş. Akıllı telefonda 40 watt SuperCharge özellikli 4.200 mAh batarya aynen korunuyor.

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Dörtlü arka kamera

Kamera konfigürasyonunda da değişiklikler söz konusu. Huawei Y9a'nın arka panelinde 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 16 megapiksel açılır-kapanır selfie kamerasına yer verilmiş.

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Cihaz 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla sunulacak. Ayrıca kutudan Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzüyle çıkacağını belirtelim. 163.5 x 76.5 x 8.95 mm boyutlarındaki akıllı telefonun ağırlığı 197 gram. Fiyat etiketi ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

https://consumer.huawei.com/en/phones/y9a

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