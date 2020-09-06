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    Huawei Y9a tanıtıldı: Çentiksiz ekran, 4 arka kamera, 40 watt şarj

    Çinli teknoloji devi Huawei, Çin'de piyasaya sürdüğü Enjoy 20 Plus 5G'nin global versiyonunu duyurdu. Huawei Y9a çentiksiz ekran tasarımı ve 40 watt hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Y9a tanıtıldı: Çentiksiz ekran, 4 arka kamera, 40 watt şarj
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    Huawei bundan birkaç gün önce Çin pazarına yönelik Enjoy 20 Plus 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı. Ancak Enjoy modellerinin uluslararası pazara daha sonra farklı isimlerle girdiğini biliyoruz. Bu sefer de aynı şey oldu.

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    Çinli şirket bugün Enjoy 20 Plus 5G'nin global versiyonu olarak konumlandırılan Y9a'yı tanıttı. Akıllı telefon bir takım değişikliklere içeriyor. Yani tam anlamıyla kopya bir model değil.

    Huawei Y9a tanıtıldı: Çentiksiz ekran, 4 arka kamera, 40 watt şarj
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    Çentiksiz ekran

    Her iki cihazın da dış görünümü aynı. Amiral gemisi Mate 30'un tasarımından esintiler taşıdıkları söylenebilir. Huawei Y9a, 6.63 inç Full HD+ ekrana sahip fakat ne yazık ki Enjoy 20 Plus 5G gibi 90 Hz desteği yok. Ayrıca daha düşük bir işlemciyle geliyor.

    Enjoy 20 Plus 5G, Dimensity 720 platformundan güç alırken global versiyonu MediaTek Helio G80'e layık görülmüş. Akıllı telefonda 40 watt SuperCharge özellikli 4.200 mAh batarya aynen korunuyor.

    Huawei Y9a tanıtıldı: Çentiksiz ekran, 4 arka kamera, 40 watt şarj
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    Dörtlü arka kamera

    Kamera konfigürasyonunda da değişiklikler söz konusu. Huawei Y9a'nın arka panelinde 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 16 megapiksel açılır-kapanır selfie kamerasına yer verilmiş.

    Huawei Y9a tanıtıldı: Çentiksiz ekran, 4 arka kamera, 40 watt şarj
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    Cihaz 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla sunulacak. Ayrıca kutudan Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzüyle çıkacağını belirtelim. 163.5 x 76.5 x 8.95 mm boyutlarındaki akıllı telefonun ağırlığı 197 gram. Fiyat etiketi ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı



    https://consumer.huawei.com/en/phones/y9a Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 4 gün en beğenilen
    Şu tasarımla neden 5.5 ekran boyutunda telefon olmaz
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    High Sierra 4 gün
    Ve bir Dimensity daha kaybolur.
    Mediatek artık lütfen terk et şu Helio G platformunu. Tüketici sadece Dimensity görmek istiyor.
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 4 gün en beğenilen
    Şu tasarımla neden 5.5 ekran boyutunda telefon olmaz
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WmGMD (.. ..) 4 gün Glorfindel1907
    Katılıyorum. 9T kullanıyorum 10-15 dk telefonla konuşunca kol felan bırakmıyor. Bir yere oturunca cepte sırıtıyor. Tek elle kullanmak imkansıza yakın. Gittim tws kulaklık aldım mecburen dışarı onlar olmadan çıkamıyorum.
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    zero fear 4 gün Glorfindel1907
    Ben de bekliyorum hocam maalesef ama gelişme yok. Mevcut 5.2' telefonum bozulduğunda ne alacağımı düşünmeye başladım şimdiden. Yine en ideali iPhone gibi duruyor çünkü 11'i elime aldığımda gayet iyi geldi geçen arkadaşın Xiaomi 9S'ini kullandım klima kumandası gibi.. Hiç ergonomik değil.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün
    Huawei'in Kirin islemcisiz modellerinde Google lisansi oluyor mu?
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    High Sierra 4 gün Schtroumpf Grognon
    Kesinlikle hayır hocam, bu sorun Kirin 990'ın GMS lisansı alamamasını geçti. Asıl problem markanın Çin hükümeti ile olan bağlarından rahatsız olan ABD'nin firmaya her koldan yaptırım uygulaması. 5G anten iletişim ekipmanları birer birer kaldırıldı. UK buna uydu. Avustralya Kanada derken şimdi de Fransa aynı kararı aldı Huawei hakkında. Şimdiye kadar çıkan Huawei Y5P Y6P model cihazların içinde Helio P22 bulunuyor ve Play Store yok. Marka direkt GMS kullanamaz durumda yoksa Kirin 810 8205G 9905G çipsetlerini etkileyen bir durum yok.
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