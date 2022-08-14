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    Vivo V25 5G ve V25e 4G'nin canlı görüntüleri ortaya çıktı

    Vivo V25 ailesinden V25 ve V25 Pro 17 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Serinin sürpriz telefonu V25e'nin ne zaman tanıtılacağı belli olmasada hem bu telefonun hem de V25'in canlı resimleri sızdırıldı.
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    Vivo V25 5G ve V25e 4G'nin canlı görüntüleri ortaya çıktı
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    Vivo, 17 Ağustos'ta V25 ve V25 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak şirket bu seriye yeni bir telefon daha eklemeyi düşünüyor. Vivo V25e isimli serinin üçüncü modeli ile V25'in canlı görüntüleri ise yakın bir zamanda sızdırıldı.

    Vivo V25 ailesi 17 Ağustos'ta piyasaya sürülecek

    Lansman tarihine sayılı günler kala 91mobilesVivo V25'in ve Vivo V25e'nin canlı görüntülerini sızdırdı. Paylaşılan resimlere göre Vivo V25 ve V25e benzer bir tasarıma sahip. Arka panelde, üçlü kamera sensörlerinin ve bir LED flaşın bulunduğu büyük bir kamera düzeneği bulunuyor.

    Telefonların beklenen özelliklerine değinecek olursak Vivo V25e, 6.44 inç AMOLED FullHD+ ekran, 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolamaya sahip Snapdragon 720G 4G yonga seti, 4.500 mAh pil, 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş ve 44MP selfie kamerası ile grubun en düşük seviyeli telefonu olacak. Ancak bu telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil.

    Vivo V25'in ise FHD+ AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 900 yonga seti ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 64MP ana kameraya ve 44W hızlı şarja sahip olması da bekleniyor.

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