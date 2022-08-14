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Vivo, 17 Ağustos'ta V25 ve V25 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak şirket bu seriye yeni bir telefon daha eklemeyi düşünüyor. Vivo V25e isimli serinin üçüncü modeli ile V25'in canlı görüntüleri ise yakın bir zamanda sızdırıldı.

Vivo V25 ailesi 17 Ağustos'ta piyasaya sürülecek

Lansman tarihine sayılı günler kala 91mobiles, Vivo V25'in ve Vivo V25e'nin canlı görüntülerini sızdırdı. Paylaşılan resimlere göre Vivo V25 ve V25e benzer bir tasarıma sahip. Arka panelde, üçlü kamera sensörlerinin ve bir LED flaşın bulunduğu büyük bir kamera düzeneği bulunuyor.

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Telefonların beklenen özelliklerine değinecek olursak Vivo V25e, 6.44 inç AMOLED FullHD+ ekran, 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolamaya sahip Snapdragon 720G 4G yonga seti, 4.500 mAh pil, 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş ve 44MP selfie kamerası ile grubun en düşük seviyeli telefonu olacak. Ancak bu telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil.

Vivo V25'in ise FHD+ AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 900 yonga seti ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 64MP ana kameraya ve 44W hızlı şarja sahip olması da bekleniyor.

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Vivo V25 5G ve V25e 4G'nin canlı görüntüleri ortaya çıktı