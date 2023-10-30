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    Vivo X100 Pro tanıtımdan önce test edildi: İşte özellikleri

    Vivo'nun amiral gemisi telefonları Vivo X100 serisi, tanıtımdan önce Geekbench platformunda görünmeye başladı. Peki X100 serisinin tepe modeli X100 Pro neler sunuyor? İşte detaylar...
    Vivo X100 Pro tanıtımdan önce test edildi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Resmi tanıtım görsellerine göre Vivo, 6 Kasım 2023’te yeni amiral gemisi telefonları Vivo X100 serisini duyurmayı planlıyor. Günümüze kadar  Türkiye'de satış ihtimali bulunan modellerin özellikleri ve tasarımı neredeyse netleşti. Ancak sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Vivo X100 Pro, tanıtımdan önce Geekbench platformunda görüntülendi. 

    Vivo X100 Pro tanıtımdan önce test edildi

    Bilmeyenler için Vivo X100 serisi, X100, X100 Pro ve X100 Pro+ olmak üzere toplam üç modelden oluşacak. Bu noktada yakın zamanda Vivo X100 ve X100 Pro, 3C sertifikasyon sitesinde görülmüştü. Her iki modelin de 120w hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca X100 Pro ve Pro+ sürümlerinin uydu bağlantısı sunacağı iddia edilmişti. Yeni sızıntı ise, Vivo X100 Pro'ya güç verecek işlemciyi gün yüzüne çıkardı.

    Vivo X100 Pro tanıtımdan önce test edildi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    GeekBench listesine göre X100 Pro, Android 14, 12GB RAM ve Adreno 730 GPU ile eşleştirilen 8 çekirdekli bir yonga setinden destek alıyor. Dolayısıyla bu konfigürasyon, Snapdragon 8 Gen 1'in varlığını doğrulamış durumda. Testlere gelirsek, X100 Pro'nun tek çekirdekte 984, çoklu çekirdekte ise 3.293 puan aldığını görüyoruz. 

    Daha önceki raporlar, hem Vivo X100 hem de X100 Pro'nun Dimensity 9300 platformundan güç alacağı yönündeydi. Şimdiye kadar X100 Pro+ modelinin Snapdragon 8 Gen 3 ile destekleneceği doğrulandı. Ancak görünüşe göre temel ve Pro sürüm, bütçe odaklı bir fiyatla Snapdragon 8 Gen 1'e odaklanacak.

    Hatırlayacak olursak Vivo, Çin’de tanıtılan Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ sürümleri arasından yalnızca Vivo X90 ve X90 Pro modellerini küresel pazara getirmişti. Modellerin halefi olacak Vivo X100 serisi ise, 6 Kasım'da kullanıcılar ile buluşacak. Ancak bu tarihin Çin pazarı için geçerli olacağını belirtelim. Dolayısıyla küresel pazar için Ocak sonu veya Şubat başına işaret ediyor. 

    Vivo X100 Pro beklenen özellikler

    Son paylaşılan raporlara göre Vivo X100 Pro, ön yüzünde 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç boyutlarında OLED ekran ile vitrine çıkacak. Bu kuruluma ise, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil paketi eşlik edecek. Daha önce akıllı telefonun uydu bağlantısı özelliği ile tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik.

    Ayrıca yaklaşmakta olan model, arka bölümde 1/1,43 inç boyutlarında 53MP Sony LYT800 kamera, Samsung JN1 ultra geniş açı ve 4,3x optik yakınlaştırma sunan 100 mm 64 MP telefoto sensörler ile desteklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 34 dakika önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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