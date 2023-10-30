Vivo X100 Pro tanıtımdan önce test edildi: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Resmi tanıtım görsellerine göre Vivo, 6 Kasım 2023’te yeni amiral gemisi telefonları Vivo X100 serisini duyurmayı planlıyor. Günümüze kadar Türkiye'de satış ihtimali bulunan modellerin özellikleri ve tasarımı neredeyse netleşti. Ancak sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Vivo X100 Pro, tanıtımdan önce Geekbench platformunda görüntülendi.

Vivo X100 Pro tanıtımdan önce test edildi

Bilmeyenler için Vivo X100 serisi, X100, X100 Pro ve X100 Pro+ olmak üzere toplam üç modelden oluşacak. Bu noktada yakın zamanda Vivo X100 ve X100 Pro, 3C sertifikasyon sitesinde görülmüştü. Her iki modelin de 120w hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca X100 Pro ve Pro+ sürümlerinin uydu bağlantısı sunacağı iddia edilmişti. Yeni sızıntı ise, Vivo X100 Pro'ya güç verecek işlemciyi gün yüzüne çıkardı.

Tam Boyutta Gör GeekBench listesine göre X100 Pro, Android 14, 12GB RAM ve Adreno 730 GPU ile eşleştirilen 8 çekirdekli bir yonga setinden destek alıyor. Dolayısıyla bu konfigürasyon, Snapdragon 8 Gen 1'in varlığını doğrulamış durumda. Testlere gelirsek, X100 Pro'nun tek çekirdekte 984, çoklu çekirdekte ise 3.293 puan aldığını görüyoruz.

Vivo X100 ve X100 Pro'nun küresel çıkış tarihi belli oldu 3 gün önce eklendi

Daha önceki raporlar, hem Vivo X100 hem de X100 Pro'nun Dimensity 9300 platformundan güç alacağı yönündeydi. Şimdiye kadar X100 Pro+ modelinin Snapdragon 8 Gen 3 ile destekleneceği doğrulandı. Ancak görünüşe göre temel ve Pro sürüm, bütçe odaklı bir fiyatla Snapdragon 8 Gen 1'e odaklanacak.

Hatırlayacak olursak Vivo, Çin’de tanıtılan Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ sürümleri arasından yalnızca Vivo X90 ve X90 Pro modellerini küresel pazara getirmişti. Modellerin halefi olacak Vivo X100 serisi ise, 6 Kasım'da kullanıcılar ile buluşacak. Ancak bu tarihin Çin pazarı için geçerli olacağını belirtelim. Dolayısıyla küresel pazar için Ocak sonu veya Şubat başına işaret ediyor.

Vivo X100 Pro beklenen özellikler

Son paylaşılan raporlara göre Vivo X100 Pro, ön yüzünde 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç boyutlarında OLED ekran ile vitrine çıkacak. Bu kuruluma ise, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil paketi eşlik edecek. Daha önce akıllı telefonun uydu bağlantısı özelliği ile tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik.

Ayrıca yaklaşmakta olan model, arka bölümde 1/1,43 inç boyutlarında 53MP Sony LYT800 kamera, Samsung JN1 ultra geniş açı ve 4,3x optik yakınlaştırma sunan 100 mm 64 MP telefoto sensörler ile desteklenecek.

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Vivo X100 Pro tanıtımdan önce test edildi: İşte özellikleri