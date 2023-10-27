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    Vivo X100 ve X100 Pro'nun küresel çıkış tarihi belli oldu

    Vivo X90 serisinin halefi olacak Vivo X100 serisinin küresel çıkış tarihi netleşmeye başladı. Vivo X100 ve X100 Pro, Çin'in ardından küresel yolculuğa çıkacak. İşte detaylar...
    Vivo X100 ve X100 Pro'nun küresel çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Uzun zamandır gündemde olan Vivo X100 serisi telefonların, önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda Türkiye'de satış ihtimali bulunan modellerin küresel lansman tarihi bir süredir belirsizdi. Son olarak lansmana sayılı günler kala, Vivo X100 ve X100 Pro'nun yol haritası netleşmeye başladı. 

    Vivo X100 serisinin küresel çıkış tarihi netleşti

    Hatırlayacak olursak Vivo, Çin’de tanıtılan Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ sürümleri arasından yalnızca Vivo X90 ve X90 Pro modellerini küresel pazara getirmişti. Modellerin halefi olacak Vivo X100 serisi ise, 6 Kasım'da kullanıcılar ile buluşacak. Ancak bu tarihin Çin pazarı için geçerli olacağını belirtelim. Bu noktada yeni raporlar, X100 serisi için Ocak sonu veya Şubat başına işaret ediyor. 

    Ayrıca hangi modellerin Çin dışına çıkacağı da netlik kazandı. Buna göre Vivo X100 Pro+ Çin'e özel kalırken, Vivo X100 ve X100 Pro küresel yolculuğa çıkacak. 

    Vivo X100 beklenen özellikler

    Son paylaşılan raporlara göre Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek'in performans rekortmeni Dimensity 9300 platfomrundan güç alacak. X100 Pro Plus'ın ise Snapdragon 8 Gen 3 ile destekleneceği halihazırda doğrulandı. Daha önce Vivo X100 Pro'nun uydu bağlantısı özelliği ile tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik.

    Ayrıca yaklaşmakta olan modelin, 1/1,43 inç boyutlarında 53MP Sony LYT800 kamera ve 100 mm 64 MP telefoto lens ile destekleneceği söyleniyor. Pro Plus modeli ise 200 MP telefoto lens ile donatılacak. Bunun haricinde Vivo X100 Pro'nun ön yüzünde 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç boyutlarında OLED ekran bulunacak. Bu kuruluma ise 120W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil paketi eşlik edecek.

    Diğer tarafta Vivo X100 Pro+'ın ise, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,68 inç OLED ekranla tanıtılması bekleniyor. Kalbinde ise 120W kabloul şarj, 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil paketi yer alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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