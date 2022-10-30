Tam Boyutta Gör X90, X90 Pro ve X90 Pro+'dan oluşan Vivo X90 serisi, Vivo'nun bu yıl sonuna kadar piyasaya süreceği son amiral gemisi serisi olabilir.Ortaya çıkan sızıntılar serinin Aralık ayında piyasaya sürülebileceğini iddia ediyordu. Mysmartprice tarafından hazırlanan bir rapor ise serinin kamera özelliklerini ortaya çıkardı.

İşte Vivo X90 serisi hakkında şimdiye kadar ortaya çıkanlar:

1 inçlik Sony IMX989 kamera sensörüyle piyasaya çıkacağı iddia edilen X90 serisi, Xiaomi 12S Ultra ile aynı sensöre sahip olacak. Ayrıca yakın zamanda tanıtılan yeni V2 çipi de olacak. Çip, portre modunda ve düşük ışıkta da kamera performansını iyileştirmeyi amaçlamakta.

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Daha önceki sızıntılara göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alması beklenen telefonların, MediaTek Dimensity 9'dan güç alabilecek varyantları da olabilir. Ayrıca serinin en üst modeli olan Vivo X90 Pro+'nın yüksek hızlı LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolamayı paketlediği söyleniyor. Şu an için Vivo X90 serisi hakkında bilinenler bunlarla sınırlı olsa da yakın zamanda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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Vivo X90 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı