Tam Boyutta Gör Oppo'nun üst düzey bir A serisi akıllı telefon üzerinde çalıştığına inanılıyor. Bu akıllı telefonun aynı zamanda yüksek bir ekran-gövde oranı sunduğu iddia ediliyor. Bu akıllı telefonun gerçek adı veya diğer ayrıntılı özellikleri ise hâlâ bilinmiyor.

Yakın bir zamanda tipster Digital Chat Station tarafından Weibo'da yayınlanan bir paylaşıma göre Oppo, üst düzey özelliklere sahip yeni bir A serisi akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir. Ayrıca tipster paylaşımında bu telefonun 2.3 mm'lik bir çeneye sahip olduğunu ve A serisindeki şimdiye kadar sunulan en yüksek ekran-gövde oranına sahip olacağını iddia etti.

İşte Oppo'nun yeni A serisi telefonu hakkında ortaya çıkanlar:

Oppo'nun yeni akıllı telefonunun ekran titremesini azaltan ve sorunsuz bir görüntü deneyimi sunan 2160Hz darbe genişlik modülasyonu (PWM) karartma teknolojisine sahip kavisli bir ekran ile geleceği çıkan söylentiler arasında.

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67W hızlı şarj desteğine ve 108 megapiksel birincil sensöre sahip olması beklenen cihazın geri kalan kamera yapılandırması hâlâ gizli. Tipster'ın gönderisi, olası bir lansman tarihi veya cihazın takma adıyla ilgili bilgi içermesede cihazın yakın bir zamanda ortaya çıkması bekleniyor.

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Oppo, A serisinin yeni akıllı telefonu için çalışmalara başladı