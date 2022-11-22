Vivo X90 serisi tanıtıldı: Karşınızda Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+

İşte Vivo X90 özellikleri:
Android 13 tabanlı OriginOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkacak Vivo X90,3 farklı depolama yapılandırmasıyla satışa sunuldu. 512 GB'a kadar UFS4.0 dahili depolamaya sahip cihaz, Dimensity 9200'den güç almakta.
- Ekran: 6,78 inç AMOLED
- Boyut: 164.10x74.44x8.48/8.88 mm, 201 gram
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200
- Hafıza: 128 GB, 256 GB
- RAM: 8GB, 12 GB
- Arka kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya: 120W hızlı şarj destekli 4.810mAh batarya
- Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, NFC, GPS ve USB Type-C
- Renk seçenekleri: Çin Kırmızısı, Siyah, Buz Mavisi
İşte Vivo X90 Pro özellikleri:
MediaTek Dimensity 9200'den güç alan cihazda 512 GB'a kadar UFS 4.0 dahili depolama bulunmakta. Toz ve suya karşı dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip cihazın bataryası sadece sekiz dakikada sıfırdan yüzde 50'ye kadar doldurduğu söyleniyor.
- Ekran: 6,78 inç AMOLED
- Boyut: 164.07x 74.53x9.34 mm, 214.85 gram
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200
- Hafıza: 256 GB, 512 GB
- RAM: 8GB, 12 GB
- Arka kamera: 50 MP + 50 MP + 12 MP
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya: 120W hızlı şarj destekli ve 50W kablosuz şarj destekli 4.870mAh batarya
- Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, NFC, GPS ve USB Type-C
- Renk seçenekleri: Çin Kırmızısı, Siyah
İşte Vivo X90 Pro+ özellikleri:
20:9 en boy oranı, 1800 nit tepe parlaklık ile 6,78 inç 2K (1.440, 3.200 piksel) E6 AMOLED ekrana sahip Vivo X90 Pro+'da microSD kart ile genişletilemeyen 512 GB'a kadar UFS 4.0 dahili depolama bulunmakta. 12 GB LPDDR5X RAM ile birleştirilmiş yepyeni Snapdragon 8 Gen 2 SoC tarafından desteklenen cihaz, toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip.
- Ekran: 6,78 inç AMOLED
- Boyut: 164.35x75.29x9.7 mm ve 221 gram
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 SoC
- Hafıza: 256 GB, 512 GB
- RAM: 12 GB
- Arka kamera: 50 MP + 50 MP + 48 MP + 64 MP
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya: 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.700mAh batarya
- Bağlantı: Çift SIM,5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, NFC, OTG ve USB Type-C
- Renk seçenekleri: Çin Kırmızısı, Siyah
6 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak cihazlar, bugünden itibare ön satışa açıldı. Ayrıca cihazlar, Zeiss markalı kameralara ve görüntü işleme için Vivo'nun V2 çipine sahip. Yaklaşık 700 euro başlangıç fiyatına sahip cihazların henüz küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı belli değil.Kaynakça https://shop.vivo.com.cn/product/10007932 https://shop.vivo.com.cn/product/10007933 https://shop.vivo.com.cn/product/10007934 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.