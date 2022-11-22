Vivo X90 serisi tanıtıldı: Karşınızda Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+

Tam Boyutta Gör Vivo'nun yeni serisi X90, bugün itibariyle tanıtıldı. Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ olmak üzere üç farklı cihazdan oluşan seri, 120Hz yenileme hızlarına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana ve 32 megapiksel selfie kamerasına sahip.

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İşte Vivo X90 özellikleri:

Android 13 tabanlı OriginOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkacak Vivo X90,3 farklı depolama yapılandırmasıyla satışa sunuldu. 512 GB'a kadar UFS4.0 dahili depolamaya sahip cihaz, Dimensity 9200'den güç almakta.

Ekran: 6,78 inç AMOLED

6,78 inç AMOLED Boyut: 164.10x74.44x8.48/8.88 mm, 201 gram

164.10x74.44x8.48/8.88 mm, 201 gram İşlemci: MediaTek Dimensity 9200

MediaTek Dimensity 9200 Hafıza: 128 GB, 256 GB

128 GB, 256 GB RAM: 8GB, 12 GB

8GB, 12 GB Arka kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP

50 MP + 12 MP + 12 MP Ön kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 120W hızlı şarj destekli 4.810mAh batarya

120W hızlı şarj destekli 4.810mAh batarya Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, NFC, GPS ve USB Type-C

Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, NFC, GPS ve USB Type-C Renk seçenekleri: Çin Kırmızısı, Siyah, Buz Mavisi

Tam Boyutta Gör

İşte Vivo X90 Pro özellikleri:

MediaTek Dimensity 9200'den güç alan cihazda 512 GB'a kadar UFS 4.0 dahili depolama bulunmakta. Toz ve suya karşı dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip cihazın bataryası sadece sekiz dakikada sıfırdan yüzde 50'ye kadar doldurduğu söyleniyor.

Ekran: 6,78 inç AMOLED

6,78 inç AMOLED Boyut: 164.07x 74.53x9.34 mm, 214.85 gram

164.07x 74.53x9.34 mm, 214.85 gram İşlemci: MediaTek Dimensity 9200

MediaTek Dimensity 9200 Hafıza: 256 GB, 512 GB

256 GB, 512 GB RAM: 8GB, 12 GB

8GB, 12 GB Arka kamera: 50 MP + 50 MP + 12 MP

50 MP + 50 MP + 12 MP Ön kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 120W hızlı şarj destekli ve 50W kablosuz şarj destekli 4.870mAh batarya

120W hızlı şarj destekli ve 50W kablosuz şarj destekli 4.870mAh batarya Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, NFC, GPS ve USB Type-C

Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, NFC, GPS ve USB Type-C Renk seçenekleri: Çin Kırmızısı, Siyah

İşte Vivo X90 Pro+ özellikleri:

20:9 en boy oranı, 1800 nit tepe parlaklık ile 6,78 inç 2K (1.440, 3.200 piksel) E6 AMOLED ekrana sahip Vivo X90 Pro+'da microSD kart ile genişletilemeyen 512 GB'a kadar UFS 4.0 dahili depolama bulunmakta. 12 GB LPDDR5X RAM ile birleştirilmiş yepyeni Snapdragon 8 Gen 2 SoC tarafından desteklenen cihaz, toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip.

Ekran: 6,78 inç AMOLED

6,78 inç AMOLED Boyut: 164.35x75.29x9.7 mm ve 221 gram

164.35x75.29x9.7 mm ve 221 gram İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 SoC

Snapdragon 8 Gen 2 SoC Hafıza: 256 GB, 512 GB

256 GB, 512 GB RAM: 12 GB

12 GB Arka kamera: 50 MP + 50 MP + 48 MP + 64 MP

50 MP + 50 MP + 48 MP + 64 MP Ön kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.700mAh batarya

80W hızlı şarj desteğine sahip 4.700mAh batarya Bağlantı: Çift SIM,5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, NFC, OTG ve USB Type-C

Çift SIM,5G, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, NFC, OTG ve USB Type-C Renk seçenekleri: Çin Kırmızısı, Siyah

6 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak cihazlar, bugünden itibare ön satışa açıldı. Ayrıca cihazlar, Zeiss markalı kameralara ve görüntü işleme için Vivo'nun V2 çipine sahip. Yaklaşık 700 euro başlangıç fiyatına sahip cihazların henüz küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı belli değil.

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