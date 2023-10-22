Vivo, yeni akıllı telefonu Vivo Y200 5G'yi piyasaya sunuyor. Orta seviyede konumlanacak telefon ilk olarak Hindistan'da satışa sunulacak.

120 Hz ekran, ekran içi parmak izi okuyucu

Vivo Y200 5G, 6,67 inç büyüklüğünde, 120 Hz, Full HD, AMOLED bir ekrana sahip. Snapdragon 4 Gen 1 işlemciyle gelen telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olacak. Ekstradan 8 GB sanal RAM'e sahip olan telefonda ekran içi parmak izi okuyucu göze çarpan bir özellik olarak öne çıkıyor. Telefon aynı zamanda Android 13 temelli FunTouch OS 13 ile geliyor.

OIS destekli kamera

Kamera tarafına baktığımızda OIS destekli 64 megapiksellik ana kamera dikkat çekiyor. Bunun yanına 2 MP derinlik sensörü de eklenmiş durumda. Önde ise 16 MP'lik bir kamera tercih edilmiş. Telefonda halka şeklinde LED'lerden oluşan Aura flash isiminde flaş ışığı, ayırt edici bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Pil tarafında ise 44 watt hızlı şarjı destekleyen 4800 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

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Telefonun resmi tanıtımı henüz yapılmasa da X (Twitter) platformunda renk seçenekleri ortaya çıktı. Parlak arka yüzeye sahip olacak olan telefonun Jungle Green ve Desert Gold renk seçenekleri bulunuyor. Resmi tanıtımı 23 Ekim'de yapılacak telefonun fiyatının ise 288 dolar olması bekleniyor.

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Vivo Y200 5G'nin özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı