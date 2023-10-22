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    Vivo Y200 5G'nin özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı

    Vivo Y200 5G telefonunu piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Orta seviyeye konumlanana telefonun 23 Ekim'de resmi tanıtımı yapılacak. Peki telefonun fiyatı ve özellikleri neler?
    Vivo Y200 5G'nin özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı
    Vivo, yeni akıllı telefonu Vivo Y200 5G'yi piyasaya sunuyor. Orta seviyede konumlanacak telefon ilk olarak Hindistan'da satışa sunulacak.

    120 Hz ekran, ekran içi parmak izi okuyucu

    Vivo Y200 5G, 6,67 inç büyüklüğünde, 120 Hz, Full HD, AMOLED bir ekrana sahip. Snapdragon 4 Gen 1 işlemciyle gelen telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olacak. Ekstradan 8 GB sanal RAM'e sahip olan telefonda ekran içi parmak izi okuyucu göze çarpan bir özellik olarak öne çıkıyor. Telefon aynı zamanda Android 13 temelli FunTouch OS 13 ile geliyor.

    Vivo Y200 5G'nin özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı

    OIS destekli kamera

    Kamera tarafına baktığımızda OIS destekli 64 megapiksellik ana kamera dikkat çekiyor. Bunun yanına 2 MP derinlik sensörü de eklenmiş durumda. Önde ise 16 MP'lik bir kamera tercih edilmiş. Telefonda halka şeklinde LED'lerden oluşan Aura flash isiminde flaş ışığı, ayırt edici bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Pil tarafında ise 44 watt hızlı şarjı destekleyen 4800 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. 

    Telefonun resmi tanıtımı henüz yapılmasa da X (Twitter) platformunda renk seçenekleri ortaya çıktı. Parlak arka yüzeye sahip olacak olan telefonun Jungle Green ve Desert Gold renk seçenekleri bulunuyor. Resmi tanıtımı 23 Ekim'de yapılacak telefonun fiyatının ise 288 dolar olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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