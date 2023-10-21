Vivo iQOO 12'nin canlı görüntüleri ve renk seçenekleri sızdırıldı

İşte Vivo iQOO 12'nin beklenen özellikleri:
Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması beklenen iQOO 12'nin, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. 120W'a kadar hızlı şarjı destekleyen 5.200mAh batarya ile kutudan çıkması beklenen cihaz, 1,5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç E7 AMOLED ekrana sahip olacak.
iQOO 12'nin kamera özelliklerine değinecek olursak 50MP çözünürlüğünde OIS destekli OmniVision OV50H sensöründen oluşan ana kamera, OmniVision OV64B sensörlü 64 MP telefoto kamera ve 50MP ultra geniş açı kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.
Son olarak 7 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenen cihazın sızdırılan görseline bakıldığında ise arkasında büyük bir kamera modülü yer alan cihazda ses ve güç tuşlarının cihazın sağ kenarında konumlandırıldığı görülmekte.Kaynakça https://m.weibo.cn/detail/4958860386240073 https://m.weibo.cn/detail/4958879916755549 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.