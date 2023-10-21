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    Vivo iQOO 12'nin canlı görüntüleri ve renk seçenekleri sızdırıldı

    Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen Vivo iQOO 12 serisinden iQOO 12'nin canlı görüntüleri ve renk seçenekleri lansmana sayılı günler kala sızdırıldı. İşte Vivo iQOO 12'nin beklenen özellikleri:
    Vivo iQOO 12'nin canlı görüntüleri ve renk seçenekleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Vivo'nun alt markası iQOO, şimdilere iQO11'in halefi iQOO 12 üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise cihazın canlı görseli ve renk seçenekleri sızdırıldı. Beyaz, Siyah ve Kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek cihaz, Kasım ayının ilk haftasında Çin'de piyasaya sürülebilir.

    İşte Vivo iQOO 12'nin beklenen özellikleri:

    Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması beklenen iQOO 12'nin, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. 120W'a kadar hızlı şarjı destekleyen 5.200mAh batarya ile kutudan çıkması beklenen cihaz, 1,5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç E7 AMOLED ekrana sahip olacak.

    iQOO 12'nin kamera özelliklerine değinecek olursak 50MP çözünürlüğünde OIS destekli OmniVision OV50H sensöründen oluşan ana kamera, OmniVision OV64B sensörlü 64 MP telefoto kamera ve 50MP ultra geniş açı kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

    Son olarak 7 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenen cihazın sızdırılan görseline bakıldığında ise arkasında büyük bir kamera modülü yer alan cihazda ses ve güç tuşlarının cihazın sağ kenarında konumlandırıldığı görülmekte.

    Kaynakça https://m.weibo.cn/detail/4958860386240073 https://m.weibo.cn/detail/4958879916755549
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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