Vivo Y37 Pro tanıtıldı: Yüksek pil kapasitesiyle dikkat çekiyor

Vivo Y37 Pro özellikleri
Vivo Y37 Pro, 6,68 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip HD+ LCD ekrana sahip. Çözünürlüğün düşük olması hayal kırıklığı olsa da, yüksek tazeleme hızıyla bu dezavantajını bir nebze kapatıyor.
Telefonda ayrıca güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusu, 5G, stereo hoparlör ve IP64 su ve toza dayanıklılık özellikleri bulunuyor.
Pembe, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle gelen Vivo Y37 Pro'nun satış fiyatı 255 dolar olarak açıklandı. Telefon şuan için sadece Çin'de satışa sunulacak. İlerleyen zamanlarda, telefonun ülkemizde de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/09/06/vivo-y37-pro-specs-price-launch/ https://www.vivo.com.cn/vivo/y37pro Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.