Vivo Y37 Pro tanıtıldı: Yüksek pil kapasitesiyle dikkat çekiyor

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Tam Boyutta Gör Vivo, giriş-orta seviyeye konumlanan yeni modeli Y37 Pro'yu tanıttı. Yüksek pil kapasitesiyle dikkat çeken telefonun özelliklerine bir göz atalım.

Vivo Y37 Pro özellikleri

Vivo Y37 Pro, 6,68 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip HD+ LCD ekrana sahip. Çözünürlüğün düşük olması hayal kırıklığı olsa da, yüksek tazeleme hızıyla bu dezavantajını bir nebze kapatıyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un giriş seviyesi yonga seti Snapdragon 4 Gen 2'den güç alan telefonda, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Kamera tarafında ise 50 MP çözünürlüğünde ana sensöre, 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Özçekimler için ise 5 MP'lik kameraya yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Y37 Pro'nun öne çıkan tarafı ise pil ömrü. 6.000 mAh kapasiteli pil ile gelen telefon, 44 W hızlı şarjı destekliyor. Vivo pilin, 4 sene ve 1600 şarj döngüsünden sonra bile orijinal kapasitesinin %80'ini koruyacağını iddia ediyor.

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Telefonda ayrıca güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusu, 5G, stereo hoparlör ve IP64 su ve toza dayanıklılık özellikleri bulunuyor.

Pembe, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle gelen Vivo Y37 Pro'nun satış fiyatı 255 dolar olarak açıklandı. Telefon şuan için sadece Çin'de satışa sunulacak. İlerleyen zamanlarda, telefonun ülkemizde de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

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Vivo Y37 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı