Vivo Y78+ 5G'nin teknik özellikleri sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

İşte Vivo Y78+ 5G'nin beklenen özellikleri:
Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,78 inç 120Hz OLED ekranla gelecek Vivo Y78+ 5G, Snapdragon 695 SoC tarafından desteklenecek. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama yapılandırmasıyla gelecek cihaz ayrıca Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 ile kutudan çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)