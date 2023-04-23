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    Anlık Bildirim

    Vivo Y78+ 5G'nin teknik özellikleri sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

    Snapdragon 695 SoC tarafından desteklenecek Vivo Y78+ 5G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile gelecek cihazın detayları:
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    Vivo Y78 Plus 5G'nin teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Y serisini genişletmeye hazırlanan Vivo, şu sıralar orta segment olması beklenen Y78+ 5G üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor ise cihazın neredeyse tüm özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte Vivo Y78+ 5G'nin beklenen özellikleri:

    Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,78 inç 120Hz OLED ekranla gelecek Vivo Y78+ 5G, Snapdragon 695 SoC tarafından desteklenecek. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama yapılandırmasıyla gelecek cihaz ayrıca Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 ile kutudan çıkacak.

    Vivo Y78 Plus 5G'nin teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OIS destekli 50MP birincil kamera ve 2MP ikincil sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olacak cihazın ön tarafında 8MP selfie kamerası bulunacak. 162.24 x 74.79 x 7.89 mm ölçülerinde ve 177 gram ağırlığında olacak cihaz, 48W hızlı şarj destekli 4.500mAh bataryadan güç alacak.
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    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 1 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 2 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 3 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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