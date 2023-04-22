Samsung Galaxy Tab S9+, Geekbench'te listelendi

Yakın bir zamanda Geekbench'te listelenen Samsung Galaxy Tab S9+, tekli çekirdek testinde 1974 skorunu elde ederken çoklu çekirdek testinde 5194 skoruyla lkarşımıza çıkmakta. SM-X816B model numarasına sahip cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak. Ancak bu yonga seti Galaxy cihazlar için özel olarak üretilen bir varyant olacak ve 3.36 GHz'lik bir tepe saat hızına sahip olacak.
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)