Samsung Galaxy Tab S9+, Geekbench'te listelendi

Tam Boyutta Gör 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra'dan oluşması bekleniyor. Seriden Galaxy Tab S9+ ise geçtiğimiz günlerde Geekbench'te listelendi. Liste sayesinde cihazın bazı özellikleri de ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy Tab S9+'ın beklenen özellikleri:

Yakın bir zamanda Geekbench'te listelenen Samsung Galaxy Tab S9+, tekli çekirdek testinde 1974 skorunu elde ederken çoklu çekirdek testinde 5194 skoruyla lkarşımıza çıkmakta. SM-X816B model numarasına sahip cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak. Ancak bu yonga seti Galaxy cihazlar için özel olarak üretilen bir varyant olacak ve 3.36 GHz'lik bir tepe saat hızına sahip olacak.

12 GB RAM'e sahip olması beklenen cihaz, en az 256 GB dahili depolama ile piyasaya sürülecek ve Android 13 tabanlı One UI 5 katmanı ile kutudan çıkacak. 1752×2800 piksel ve 266 PPI çözünürlüğe sahip 12.9 inç OLED bir ekrana sahip olması beklenen cihazın boyutu ise 285,4 x 185,4 x 5,64 boyutlarında olması bekleniyor. 3,5 mm kulaklık jakının bulunmadığı cihazda USB Type-C bağlantı noktası ve dörtlü hoparlör kurulumu bulunacak ve son olarak cihaz, suya ve toza dayanıklılık için IP67 derecesine sahip olacak.

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Samsung Galaxy Tab S9 Plus, Geekbench'te listelendi