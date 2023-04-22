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    Samsung Galaxy Tab S9+, Geekbench'te listelendi

    Samsung'un yakında piyasaya sürmesi beklenen Galaxy Tab S9 serisi hakkında bazı detaylar, daha şimdiden sızdırıldı. İşte Geekbench'te listelenen Samsung Galaxy Tab S9+'ın detayları:
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    Samsung Galaxy Tab S9 Plus, Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra'dan oluşması bekleniyor. Seriden Galaxy Tab S9+ ise geçtiğimiz günlerde Geekbench'te listelendi. Liste sayesinde cihazın bazı özellikleri de ortaya çıktı. 

    İşte Samsung Galaxy Tab S9+'ın beklenen özellikleri:

    Yakın bir zamanda Geekbench'te listelenen Samsung Galaxy Tab S9+, tekli çekirdek testinde 1974 skorunu elde ederken çoklu çekirdek testinde 5194 skoruyla lkarşımıza çıkmakta. SM-X816B model numarasına sahip cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak. Ancak bu yonga seti Galaxy cihazlar için özel olarak üretilen bir varyant olacak ve 3.36 GHz'lik bir tepe saat hızına sahip olacak. 

    Samsung Galaxy Tab S9 Plus, Geekbench'te listelendi
    12 GB RAM'e sahip olması beklenen cihaz, en az 256 GB dahili depolama ile piyasaya sürülecek ve Android 13 tabanlı One UI 5 katmanı ile kutudan çıkacak. 1752×2800 piksel ve 266 PPI çözünürlüğe sahip 12.9 inç OLED bir ekrana sahip olması beklenen cihazın boyutu ise  285,4 x 185,4 x 5,64 boyutlarında olması bekleniyor. 3,5 mm kulaklık jakının bulunmadığı cihazda USB Type-C bağlantı noktası ve dörtlü hoparlör kurulumu bulunacak ve son olarak cihaz, suya ve toza dayanıklılık için IP67 derecesine sahip olacak.
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    Z
    zDest_ 5 saat önce

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    haykoatmaca 14 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 1 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 2 gün önce

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    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    KiLLeR© 3 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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