Vivo, yaklaşmakta olan Origin OS'un çıkış tarihini açıkladı

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Vivo'nun "orijinal işletim sistemi" anlamına gelen Origin OS adlı yeni bir sistem geliştirdiği söylentileri Vivo'dan gelen resmi açıklama ile kesinleşti.

Şirket, posterlerinde 'Cesur Yeni Dünya' sloganına yer verdiği Origin OS'u, 19 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan Vivo Geliştirici Konferansı'nda tanıtacak. Origin OS'un ilk olarak Vivo X60 cihazlarında yer alacağı düşünülüyor.

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Android'den kolay geçiş sağlanacak

Birkaç kaynak, Origin OS'un UI stilinde büyük bir değişiklikle geldiğini ve test edilen sistemin yerleşik bir Android ve Origin OS anahtar düğmesi olduğunu, yani kullanıcıların Android işletim sistemi ile Vivo'nun kendi arasında kolayca geçiş yapabileceğini ortaya koydu.

İki sistem arasında kolay geçişin olması, Origin OS'un Android işletim sistemini tamamen ortadan kaldırmayacağına ve kullanıcıların, en azından başlangıç ??aşamalarında daha rahat oldukları işletim sistemini seçebileceklerine işaret ediyor.

Origin OS'da yapılan belirli değişiklikler hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor ancak Weibo kullanıcılarının birkaçı Origin OS'un nispeten büyük bir değişikliğe sahip yeni bir UI stiliyle geleceğini belirtti.

https://www.gsmarena.com/vivo_confirms_originos_debut_is_taking_place_on_november_19-news-46137.php

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