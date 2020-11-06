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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo, yaklaşmakta olan Origin OS'un çıkış tarihini açıkladı

    Vivo, bir süredir geliştirme aşamasında olduğu ve hakkında pek fazla detay vermediği yeni işletim sistemi Origin OS'un çıkış yapacağı tarihi açıkladı.
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    3
    İşletim Sistemleri
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Vivo'nun "orijinal işletim sistemi" anlamına gelen Origin OS adlı yeni bir sistem geliştirdiği söylentileri Vivo'dan gelen resmi açıklama ile kesinleşti.

    Şirket, posterlerinde 'Cesur Yeni Dünya' sloganına yer verdiği Origin OS'u, 19 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan Vivo Geliştirici Konferansı'nda tanıtacak. Origin OS'un ilk olarak Vivo X60 cihazlarında yer alacağı düşünülüyor.

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    Android'den kolay geçiş sağlanacak

    Birkaç kaynak, Origin OS'un UI stilinde büyük bir değişiklikle geldiğini ve test edilen sistemin yerleşik bir Android ve Origin OS anahtar düğmesi olduğunu, yani kullanıcıların Android işletim sistemi ile Vivo'nun kendi arasında kolayca geçiş yapabileceğini ortaya koydu.

    İki sistem arasında kolay geçişin olması, Origin OS'un Android işletim sistemini tamamen ortadan kaldırmayacağına ve kullanıcıların, en azından başlangıç ??aşamalarında daha rahat oldukları işletim sistemini seçebileceklerine işaret ediyor.

    Origin OS'da yapılan belirli değişiklikler hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor ancak Weibo kullanıcılarının birkaçı Origin OS'un nispeten büyük bir değişikliğe sahip yeni bir UI stiliyle geleceğini belirtti.



    https://www.gsmarena.com/vivo_confirms_originos_debut_is_taking_place_on_november_19-news-46137.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    spencermilas 5 gün ( Mesaj Silindi )
    yenilik herzaman iyidir lakin bu tür şeylerin en büyük sorunu uygulama geliştiricilerini cekmek oluyor kimse sadece bir firmanın kullandıgı telefona uygulama cıkarmıyor heleki bu cihaz sadece belli ülkelerde satılacaksa ortak geciş güzel olmuş cift sistem hangisini istersen kullan en azından bazı yenilikler gelir bu cinlilerden...
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    damn2u (Sercan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok cesur ama bir o kadar da mantıklı bir girişim olmuş. Başarılı olmasını canı gönülden istiyorum.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çinliler Amerikan yazılımlarını da bitirmeyi kafaya koymuşlar. Yapabilirler mi? Kaliteli bir iş her şeyin yerine geçer. Ama Çinde yazılım konusunda o kalite anlayışı var mı tartılılır. Kalite biraz da kültürle, dünyaya bakışla alakalı.
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