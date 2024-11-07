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    Vivo yeni bütçe dostu akıllı telefon modelini satışa sundu

    Bütçe dostu akıllı telefon modelleriyle öne çıkan Çinli teknoloji şirketi Vivo, portföyüne yeni bir model daha ekledi. Vivo Y19s isimli bu model fiyatına göre makul özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Vivo yeni bütçe dostu akıllı telefon modelini satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Vivo, yeni Y serisi telefonunu tanıttı: Vivo Y19s. Bu model, 4G bağlantı desteği sunan ve Unisoc işlemciyle donatılmış bir cihaz olarak öne çıkıyor. Y19s’in dikkat çeken özellikleri arasında 90Hz yenileme hızına sahip delikli ekran tasarımı, geniş kapasiteli bir batarya ve yeni RGB bildirim ışığı bulunuyor.

    Vivo Y19s, ön yüzünde 6,68 inç büyüklüğünde ve 1680 x 720 piksel çözünürlüğe sahip HD+ bir LCD ekran barındırıyor. Dış mekanlarda daha iyi bir görünürlük için ekran, 1.000 nit parlaklığa kadar destek sunuyor. Selfie kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğünde.

    Arka yüzünde, Vivo Y19s dikey bir kamera modülü içinde çift LED flaşla desteklenen 50 megapiksellik bir ana kamera ve 0.08 megapiksellik ikinci bir kamera bulunduruyor. Ayrıca, kamera modülünün etrafında renk değiştiren halka şeklinde bir bildirim ışığı da yer alıyor.

    Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda, Unisoc T612 yonga seti, 6 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 5.500 mAh kapasiteli bir batarya öne çıkıyor. 15W hızlı şarj desteği sunan batarya, gün boyu kullanım için yeterli enerji sağlıyor. Ayrıca cihaz, 6 GB’a kadar sanal RAM desteği ve depolama genişletme için bir microSD kart yuvasına sahip.

    Vivo Y19s, Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 ile kullanıcılarına geliyor. Ek özellikler arasında yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, çift hoparlör, USB-C portu, çift SIM desteği, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve GPS bulunuyor. Cihazın ölçüleri 165.75 x 76.10 x 8.10 mm, ağırlığı ise 198 gram olarak belirlenmiş.

    Vivo Y19s’in fiyatlarına bakıldığında, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 130$ fiyat etiketiyle sunulurken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeli ise yaklaşık 145$ olarak satışa çıkıyor. Cihazın renk seçenekleri ise Siyah, İnci Gümüş ve Buz Mavisi olarak sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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