Vivo yeni bütçe dostu akıllı telefon modelini satışa sundu

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Vivo, yeni Y serisi telefonunu tanıttı: Vivo Y19s. Bu model, 4G bağlantı desteği sunan ve Unisoc işlemciyle donatılmış bir cihaz olarak öne çıkıyor. Y19s’in dikkat çeken özellikleri arasında 90Hz yenileme hızına sahip delikli ekran tasarımı, geniş kapasiteli bir batarya ve yeni RGB bildirim ışığı bulunuyor.

Vivo Y19s, ön yüzünde 6,68 inç büyüklüğünde ve 1680 x 720 piksel çözünürlüğe sahip HD+ bir LCD ekran barındırıyor. Dış mekanlarda daha iyi bir görünürlük için ekran, 1.000 nit parlaklığa kadar destek sunuyor. Selfie kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğünde.

Arka yüzünde, Vivo Y19s dikey bir kamera modülü içinde çift LED flaşla desteklenen 50 megapiksellik bir ana kamera ve 0.08 megapiksellik ikinci bir kamera bulunduruyor. Ayrıca, kamera modülünün etrafında renk değiştiren halka şeklinde bir bildirim ışığı da yer alıyor.

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Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda, Unisoc T612 yonga seti, 6 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 5.500 mAh kapasiteli bir batarya öne çıkıyor. 15W hızlı şarj desteği sunan batarya, gün boyu kullanım için yeterli enerji sağlıyor. Ayrıca cihaz, 6 GB’a kadar sanal RAM desteği ve depolama genişletme için bir microSD kart yuvasına sahip.

Vivo Y19s, Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 ile kullanıcılarına geliyor. Ek özellikler arasında yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, çift hoparlör, USB-C portu, çift SIM desteği, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve GPS bulunuyor. Cihazın ölçüleri 165.75 x 76.10 x 8.10 mm, ağırlığı ise 198 gram olarak belirlenmiş.

Vivo Y19s’in fiyatlarına bakıldığında, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 130$ fiyat etiketiyle sunulurken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeli ise yaklaşık 145$ olarak satışa çıkıyor. Cihazın renk seçenekleri ise Siyah, İnci Gümüş ve Buz Mavisi olarak sunuluyor.

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