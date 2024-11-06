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    Samsung Galaxy S25 Ultra’nın Geekbench performansı sızdırıldı

    Akıllı telefon meraklılarının heyecan içerisinde bekledikleri Galaxy S25 Ultra modeli, bu sefer de Geekbench sızıntılarıyla kendini gösterdi. Yeni amiral gemisi, aldığı yüksek puanla dikkat çekiyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra’nın Geekbench performansı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung, Galaxy S25 Ultra modelini yakında kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinin özel olarak “For Galaxy” (Galaxy İçin) sürümüyle donatılmış durumda. Bu yonga seti, 3nm teknolojisiyle üretildiği için önceki nesillere kıyasla büyük bir performans ve enerji verimliliği artışı vadediyor. Qualcomm, yeni işlemcinin CPU performansında %45, enerji verimliliğinde ise %44 oranında iyileşme sunduğunu belirtiyor.

    Geekbench testlerinde de gözle görülür bir performans artışı sergileyen Galaxy S25 Ultra, “SM-S938U” model numarasıyla tespit edildi. Tek çekirdek performansı 3.148, çoklu çekirdek performansı ise 10.236 puana ulaşan cihaz, bu skorlarıyla Galaxy S24 Ultra’ya göre tek çekirdekte yaklaşık %35, çoklu çekirdekte ise %45’e varan bir ilerleme gösteriyor. Geçmişte aynı platformda 3.069 ve 9.080 puan alan cihazın bu yeni puanları, Samsung’un ısı dağılımı veya performans optimizasyonlarında önemli ilerlemeler kaydettiğine işaret ediyor.

    Samsung, S25 serisinde kendi geliştirdiği Exynos 2500 yonga setini test etmiş olsa da, görünüşe göre seri üretimde Snapdragon 8 Elite işlemcisini tercih edecek. Ancak, bazı pazarlar için Exynos 2500’ün sınırlı sayıda sunulabileceği düşünülüyor. Galaxy S25 Ultra’nın ilk test sonuçları, aynı yonga setini kullanan OnePlus 13’ün standart sürümüne kıyasla bir miktar geride kalsa da, Samsung’un “For Galaxy” özelleştirmesi sayesinde bu farkın kapanabileceği tahmin ediliyor.

    Galaxy S25 Ultra’nın teknik özellikleri arasında 12 GB RAM bulunuyor; bu kapasite, Galaxy S22 Ultra’dan bu yana korunmuş durumda. Samsung’un Galaxy S25 ve S25 Plus modellerinde alışılmış tasarım çizgisini koruması beklenirken, S25 Ultra modelinde köşelerin yuvarlatılması ve tamamen düz bir ekran tasarımına geçilmesi gibi radikal değişikliklerin yapılabileceği konuşuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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