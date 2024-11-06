Samsung Galaxy S25 Ultra’nın Geekbench performansı sızdırıldı

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Samsung, Galaxy S25 Ultra modelini yakında kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinin özel olarak “For Galaxy” (Galaxy İçin) sürümüyle donatılmış durumda. Bu yonga seti, 3nm teknolojisiyle üretildiği için önceki nesillere kıyasla büyük bir performans ve enerji verimliliği artışı vadediyor. Qualcomm, yeni işlemcinin CPU performansında %45, enerji verimliliğinde ise %44 oranında iyileşme sunduğunu belirtiyor.

Geekbench testlerinde de gözle görülür bir performans artışı sergileyen Galaxy S25 Ultra, “SM-S938U” model numarasıyla tespit edildi. Tek çekirdek performansı 3.148, çoklu çekirdek performansı ise 10.236 puana ulaşan cihaz, bu skorlarıyla Galaxy S24 Ultra’ya göre tek çekirdekte yaklaşık %35, çoklu çekirdekte ise %45’e varan bir ilerleme gösteriyor. Geçmişte aynı platformda 3.069 ve 9.080 puan alan cihazın bu yeni puanları, Samsung’un ısı dağılımı veya performans optimizasyonlarında önemli ilerlemeler kaydettiğine işaret ediyor.

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Samsung, S25 serisinde kendi geliştirdiği Exynos 2500 yonga setini test etmiş olsa da, görünüşe göre seri üretimde Snapdragon 8 Elite işlemcisini tercih edecek. Ancak, bazı pazarlar için Exynos 2500’ün sınırlı sayıda sunulabileceği düşünülüyor. Galaxy S25 Ultra’nın ilk test sonuçları, aynı yonga setini kullanan OnePlus 13’ün standart sürümüne kıyasla bir miktar geride kalsa da, Samsung’un “For Galaxy” özelleştirmesi sayesinde bu farkın kapanabileceği tahmin ediliyor.

Galaxy S25 Ultra’nın teknik özellikleri arasında 12 GB RAM bulunuyor; bu kapasite, Galaxy S22 Ultra’dan bu yana korunmuş durumda. Samsung’un Galaxy S25 ve S25 Plus modellerinde alışılmış tasarım çizgisini koruması beklenirken, S25 Ultra modelinde köşelerin yuvarlatılması ve tamamen düz bir ekran tasarımına geçilmesi gibi radikal değişikliklerin yapılabileceği konuşuluyor.

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