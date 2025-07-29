Samsung'dan iki seriye One UI 8.0 sürprizi: Galaxy F ve M modellerine geliyor

One UI 8.0 Galaxy F ve M serilerine geliyor
Kaçıranlar için Samsung, One UI 8.0'ı ilk olarak Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 serisinde test etmeye başlamış, ardından Galaxy A56 gibi orta sınıf modellere yönelmişti. Şimdi ise daha ekonomik cihazlar sırada. Buna göre Galaxy F34 ve M36 modellerinin doğrudan kararlı sürüme geçmesi bekleniyor ve amiral gemisi modellerin aksine bu cihazlarda genel beta programı bulunmuyor.
Ayrıca şirketin güncel yazılım politikası kapsamında M36 modelinin altı büyük Android güncellemesi alacağını hatırlatalım. Şu an için One UI 8.0'a yönelik resmi bir dağıtım takvimi paylaşılmadı. Ancak Samsung’un Ağustos itibarıyla One UI 8’i daha fazla cihaza ulaştırması bekleniyor. Güncelleme alacak telefonlara ise buradan ulaşabilirsiniz.
Yeni arayüzde, daha sezgisel bir tasarım dili, canlı animasyonlar ve yapay zekâ destekli özellikler bulunuyor. Geliştirilmiş Live Translate, Circle to Search gibi yeniliklerle kullanıcı deneyiminin daha da iyileştirilmesi hedefleniyor.
Ayrıca Samsung Notes ve Takvim entegrasyonuna sahip Rutinler, güncellenmiş Knox Vault altyapısı ve daha esnek bir DeX arayüzü, yeni sürümle sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: