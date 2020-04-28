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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vodafone, fiber müşterilerinin upload hızını artırdığını duyurdu

    Turkcell Superonline ve Türk Telekom'un ardından Vodafone da ev interneti müşterilerinin upload hızını artırdı. 1 Haziran 2020'ye kadar fiber abonelerinin upload hızı 4 katına çıktı.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Vodafone, fiber müşterilerinin upload hızını artırdığını duyurdu
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    Vodafone, bugün yayınladığı açıklamayla ev interneti kullanıcılarının upload hızını artırdığını duyurdu. Söz konusu artış yalnızca fiber aboneleri kapsıyor.

    Ayrıca Bkz. "Türk Telekom'daki upload artışı ne zamana kadar sürecek? Açıklama geldi"

    Forum Donanım Haber üyeleri, upload hızının artması için internet servis sağlayıcılarına çağrıda bulunmuştu. Superonline ve Türk Telekom’un ardından Vodafone da bu çağrıya kulak verdi. Tüm fiber ev interneti müşterilerinin upload hızını 4 katına çıkardı.

    1 Haziran’a kadar geçerli

    Vodafone fiber ev interneti müşterilerinin altyapılarına göre kademeli olarak hız artışı yapılmaya başlandı. Birkaç gün içerisinde tüm fiber müşterilerinde artışın gerçekleşmesi bekleniyor. Firma, 1 Haziran 2020’den itibaren upload hızının eski haline döneceğini duyurdu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    babaeski39 (Gökhan Tarakyalı) 2 sa. en beğenilen
    vodafone müşterisiyim 100 mb kullanıyorum 20 mb görüyor

    devamlı yapsalar ölürler zaten

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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    kmlkszhacker 1 sn.
    1 Haziran yerine sürekli yaparsanız ölürsünüz dimi
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    Lojistikçi (Emre İpekçi) 18 dk.
    Vodafone önce download hızını arttırsın.
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    emreylcn06 (Emre Yalçın) 30 dk.
    benim de 24 mb paketimde hala aynı 4.5 mb e sabit
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    Galatas4ray (ENVER A.) 31 dk.
    5 gün oldu yükselteli.
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    WaywardSon (Behlül ) 37 dk.
    Sol altyapısı, izmir, hala 5mbit.
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    bertan1907 (bertan arzuman) 40 dk.
    Vodafone fiber kullananlar memnun musunuz?
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    cincivolkan (volkan tekdal) 34 dk. bertan1907
    Ben çok memnunum ama Superonline altyapısından veriyorlar fiberi bana. 100 mbps download 5 mbps upload 75 tl ye kullanıyorum sorunsuz şekilde çok memnunum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    cemcelik35 (Cem Çelik) 2 dk. bertan1907
    İzmir için pek mantıklı değil bence tabiki oturduğun yeri sorgulat ona göre al derim
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    pckop (Murat ULUKAYA) 42 dk.
    Bursa şehir merkezinde sabahtan bu yana çekmiyor

    Nasıl bir hız ?
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    kill1033 (İlkan Akten) 42 dk.
    Modeme ve/veya fiber kutusuna reset atınca 20 olarak geri geliyor. Artmayanlar deneyebilir.

    SOL altyapısı dahil yükselmiş
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    whoisata 42 dk.
    KABLONET NEREDE
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    1637 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    vodafone, upload hızı ve
    5 etiket daha upload internet hızı Türkiye Haberleri fiber Mobil Teknolojiler
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