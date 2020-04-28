Vodafone, fiber müşterilerinin upload hızını artırdığını duyurdu

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Vodafone, bugün yayınladığı açıklamayla ev interneti kullanıcılarının upload hızını artırdığını duyurdu. Söz konusu artış yalnızca fiber aboneleri kapsıyor.

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Forum Donanım Haber üyeleri, upload hızının artması için internet servis sağlayıcılarına çağrıda bulunmuştu. Superonline ve Türk Telekom’un ardından Vodafone da bu çağrıya kulak verdi. Tüm fiber ev interneti müşterilerinin upload hızını 4 katına çıkardı.

1 Haziran’a kadar geçerli

Vodafone fiber ev interneti müşterilerinin altyapılarına göre kademeli olarak hız artışı yapılmaya başlandı. Birkaç gün içerisinde tüm fiber müşterilerinde artışın gerçekleşmesi bekleniyor. Firma, 1 Haziran 2020’den itibaren upload hızının eski haline döneceğini duyurdu.

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