Türk Telekom'daki upload artışı ne zamana kadar sürecek? Açıklama geldi

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Koronavirüs salgını nedeniyle iş ve eğitimin evden devam ettiği bugünlerde upload hızı ciddi önem taşıyor. Forum DonanımHaber üyeleri, upload hızının artması için internet servis sağlayıcılarına çağrıda bulunmuştu. Türk Telekom, kullanıcıların talebini yerine getirdi ve upload hızını artırdı.

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Dün yaptığımız haberde Türk Telekom abonelerinin upload hızının arttığını duyurmuştuk. Türk Telekom konuyla ilgili açıklama yayınladı. Ne kadar artış olduğunu ve artışın ne kadar süreceğini açıkladı.

Türk Telekom’un açıklamasına göre fiber ve VDSL üzerinden hizmet alan Türk Telekom ve Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcısı abonelerinin upload hızı 2 katına çıktı. ADSL kullanıcılarında artış olmayacak.

Türk Telekom’daki upload artışı ne yazık ki kısa süreliğine olacak. Kullanıcılar 1 Haziran 2020’ye kadar 2 kat upload hızından yararlanacak. Bu tarihten itibaren upload hızları eski haline düşecek. Turkcell Superonline aboneleri de 1 Haziran 2020’ye kadar en az 50 Mbps download, 20 Mbps upload hızı alacak. Umarız 1 Haziran'a girdiğimizde hızlarda düşüş olmaz.

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