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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Telekom'daki upload artışı ne zamana kadar sürecek? Açıklama geldi

    Dün yaptığımız haberde Türk Telekom kullanıcılarının upload hızının 2 katına çıktığını duyurmuştuk. Türk Telekom resmi açıklama yayınladı ve bu artışın ne zamana kadar süreceğini açıkladı.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk Telekom'daki upload artışı ne zamana kadar sürecek? Açıklama geldi
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    Koronavirüs salgını nedeniyle iş ve eğitimin evden devam ettiği bugünlerde upload hızı ciddi önem taşıyor. Forum DonanımHaber üyeleri, upload hızının artması için internet servis sağlayıcılarına çağrıda bulunmuştu. Türk Telekom, kullanıcıların talebini yerine getirdi ve upload hızını artırdı.

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    Ayrıca Bkz. "Müjde! Türk Telekom upload hızını artırdı"

    Dün yaptığımız haberde Türk Telekom abonelerinin upload hızının arttığını duyurmuştuk. Türk Telekom konuyla ilgili açıklama yayınladı. Ne kadar artış olduğunu ve artışın ne kadar süreceğini açıkladı.

    Türk Telekom’un açıklamasına göre fiber ve VDSL üzerinden hizmet alan Türk Telekom ve Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcısı abonelerinin upload hızı 2 katına çıktı. ADSL kullanıcılarında artış olmayacak.

    Türk Telekom’daki upload artışı ne yazık ki kısa süreliğine olacak. Kullanıcılar 1 Haziran 2020’ye kadar 2 kat upload hızından yararlanacak. Bu tarihten itibaren upload hızları eski haline düşecek. Turkcell Superonline aboneleri de 1 Haziran 2020’ye kadar en az 50 Mbps download, 20 Mbps upload hızı alacak. Umarız 1 Haziran'a girdiğimizde hızlarda düşüş olmaz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AskN0More (Nizam Samanlı) 1 sa. en beğenilen
    Korinavirus nedeniyle arttirip Insanlara ne kadar kullanışlı birsey oldugunu gostermis olacaklar. Upload hızını düşürdükten sonra da upload hizi yuksek ve faiş fiyatlı paketler cikarirlarsa sasirnam. Oyle bir haber vardi gecenlerde.... Yil olmus 2020, konustugumuz upload 2-4mbps. Yaziklar olsun
    Korinavirus nedeniyle arttirip Insanlara ne kadar kullanışlı birsey oldugunu gostermis olacaklar. Upload hızını düşürdükten sonra da upload hizi yuksek ve faiş ...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetbmyo (ahme t) 43 dk.
    Adsl ciler para odemiyorlar çünkü degilmi onlara yok
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 38 dk. ahmetbmyo
    Hocam adsl için zaten teorik olarak 4’ü geçemez deniyordu yanlış hatırlamıyorsam 🙄
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    ykurtulus (Yasin Kurtuluş) 5 dk. ahmetbmyo
    Adsl kapasite olarak upload 3.3'ün üstüne çıkamaz.
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 47 dk.
    Bence 1 haziranda upload hızını düşürmeye cesaret edemezler . Yoksa ortalık kötü karışır. Bu aç bir insanı 1 hazirana kadar doyurup sonra şekerli su ile hayatta kal demeye benziyor.
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    kingsix (Murat Arman) 49 dk.
    Ben kontrol ettim artış filan yok kafa yapıyorlar.
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    AskN0More (Nizam Samanlı) 1 sa. en beğenilen
    Korinavirus nedeniyle arttirip Insanlara ne kadar kullanışlı birsey oldugunu gostermis olacaklar. Upload hızını düşürdükten sonra da upload hizi yuksek ve faiş fiyatlı paketler cikarirlarsa sasirnam. Oyle bir haber vardi gecenlerde.... Yil olmus 2020, konustugumuz upload 2-4mbps. Yaziklar olsun
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 sa.
    superonline da 97download, 90 upload gördüğüm oldu, seviyoz seni Turkcell
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