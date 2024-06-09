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    Vodafone Freezone ve FUT Esports'tan Brawl Stars yaz turnuvası

    Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olan Vodafone FreeZone, ana sponsoru olduğu FUT Esports işbirliğiyle Vodafone FreeZone Brawl Stars Yaz Turnuvası’nı düzenliyor.
    Vodafone Freezone ve FUT Esports'tan Brawl Stars yaz turnuvası Tam Boyutta Gör
    Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olan Vodafone FreeZone, ana sponsoru olduğu FUT Esports işbirliğiyle yeni bir turnuva düzenleyeceklerini duyurdu. Gerçekleştirilecek olan Vodafone FreeZone Brawl Stars Yaz Turnuvası’nda toplam 32 takım mücadele edecek. Online olarak gerçekleşecek turnuvaya Türkiye’nin her yerinden katılım mümkün olacak.

    Yayınlar YouTube’da

    Vodafone Freezone ve FUT Esports'tan Brawl Stars yaz turnuvası Tam Boyutta Gör
    Vodafone FreeZone, ana sponsoru olduğu FUT Esports şke birlikte 28-29-30 Haziran tarihlerinde Vodafone FreeZone Brawl Stars Yaz Turnuvası’nı düzenleyecek. Turnuvada 32 takımdan 96 oyuncu mücadele edecek. İlk 2 gün grup elemelerinin yapılacağı turnuvanın final günü ise 8 takım çeyrek, yarı ve büyük finalde karşılaşacak. Tanınmış oyun influencer’ları Rozetmen, Onur Bilge, OyunGemisi34 ve Oyunların Ustası’nın liderlik edeceği 4 takımın da yarışacağı turnuva YouTube’dan izlenebilecek. 

    Turnuvanın tanıtımı Avrupa’nın en büyük oyun evi FUTHOUSE’ta, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Öte yandan olay sadece turnuva ile de sınırlı değil.

    Sürpriz ödüller verilecek

    Vodafone FreeZone Brawl Stars Yaz Turnuvası kapsamında hem katılımcılar, hem de kazananlar için sürpriz ödüller verilecek. Turnuvada birinci gelen takım üyelerine Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon, ikinci gelen takım üyelerine Samsung Galaxy Tab S9 FE tablet ve üçüncü gelen takım üyelerine Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm akıllı saat hediye edilecek. Ayrıca, turnuvadaki katılımcı oyunculara Brawl Stars oyun içi kod hediyeleri de verilecek.

    Supercell tarafından 2017’de tanıtılan Brawl Stars, 6-16 yaş arası oyuncuların 3’er kişilik gruplarla oynadığı çokoyunculu gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Brawl Stars’ta, karşı takımdan önce haritada yer alan bayrağı ele geçirmek ve kendi takımının üssüne taşımak amaçlanıyor. Takımların üsleri, oyunda yer alan haritanın farklı uçlarında yer alıyor. Toplam 44 karakterin bulunduğu oyunda düzenlenen maçlar ortalama 3 dakika sürüyor.

    Turnuvaya başvuru linki: matcherino.com/tournaments/116068/overview

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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