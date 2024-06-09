Vodafone Freezone ve FUT Esports'tan Brawl Stars yaz turnuvası

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Turnuvanın tanıtımı Avrupa’nın en büyük oyun evi FUTHOUSE’ta, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Öte yandan olay sadece turnuva ile de sınırlı değil.
Sürpriz ödüller verilecek
Vodafone FreeZone Brawl Stars Yaz Turnuvası kapsamında hem katılımcılar, hem de kazananlar için sürpriz ödüller verilecek. Turnuvada birinci gelen takım üyelerine Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon, ikinci gelen takım üyelerine Samsung Galaxy Tab S9 FE tablet ve üçüncü gelen takım üyelerine Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm akıllı saat hediye edilecek. Ayrıca, turnuvadaki katılımcı oyunculara Brawl Stars oyun içi kod hediyeleri de verilecek.
Supercell tarafından 2017’de tanıtılan Brawl Stars, 6-16 yaş arası oyuncuların 3’er kişilik gruplarla oynadığı çokoyunculu gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Brawl Stars’ta, karşı takımdan önce haritada yer alan bayrağı ele geçirmek ve kendi takımının üssüne taşımak amaçlanıyor. Takımların üsleri, oyunda yer alan haritanın farklı uçlarında yer alıyor. Toplam 44 karakterin bulunduğu oyunda düzenlenen maçlar ortalama 3 dakika sürüyor.
Turnuvaya başvuru linki: matcherino.com/tournaments/116068/overviewBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.